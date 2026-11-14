Ostatnie pożegnanie ofiar zamachowca w Krakowie. Bliscy pochowali Ewelinę, Izabelę, Dorotę i Roberta

Pogrzeb Roberta w Kraśniku. Ofiara zamachu w Krakowie

55-letni Robert Kosidło nie znalazł się na krakowskim Rynku przypadkiem jako turysta, lecz znał to miejsce doskonale, ponieważ bywał tam regularnie od przeszło dwudziestu lat. Lokalni sprzedawcy traktowali go jak przyjaciela, gdyż przynosił im jedzenie, doglądał straganów i wspierał w codziennych pracach. Feralnej soboty pojawił się tam po godzinie 15 wyłącznie po to, aby zapytać znajomego Adama o godzinę zakończenia zmiany i w ramach zwykłej przysługi pomóc mu w złożeniu wózka handlowego. W tym momencie na miejscu zjawił się napastnik. Podczas gdy Adam zdążył ukryć się wewnątrz sklepu, pozostający na zewnątrz Robert otrzymał śmiertelny postrzał. Mężczyzna zmarł mimo podjętej walki o jego życie, reanimacji oraz przetransportowania go śmigłowcem do placówki medycznej.

Siedem dni po tamtej tragedii odbył się jego pogrzeb na cmentarzu w rodzinnym Kraśniku, a kościół podczas uroczystości był całkowicie zapełniony wiernymi. Odprawiający nabożeństwo duchowny poruszył temat ulotności ludzkiej egzystencji, mówiąc „Tak niewiele z człowieka zostaje. Garść prochu w urnie. Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata, ani jak się to stanie. Każdy z nas się z tym zgodzi”. Kapłan nawiązał także bezpośrednio do samego ataku słowami „Chcemy krzyczeć, że to niesprawiedliwe”. Największe emocje wywołało jednak zdanie łączące w sobie cierpienie po stracie oraz wdzięczność za obecność zmarłego, czyli „Boże, nie pytamy czego go zabrałeś, ale dziękujemy, że nam go dałeś”.

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Ostatnie pożegnanie Eweliny, wolontariuszki zabitej w Krakowie

Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego towarzyszyli w ostatniej drodze 47-letniej Ewelinie Serafin, która udzielała się jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Wygłaszający kazanie ksiądz zwrócił uwagę na to, jak gwałtownie zakończyła się jej działalność na rzecz potrzebujących. „Ta śmierć przyszła nagle. Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas. Chodziła, rozmawiała, witała się z ludźmi, miała swoje plany i marzenia” mówił duchowny. Rozważał również, o czym zmarła mogła myśleć tuż przed tragedią, pytając „Pewnie myślała o różnych podróżach, spotkaniach z najbliższymi i przyjaciółmi. Może planowała kolejne działania czy akcje charytatywne na rzecz ludzi albo zwierząt? A może już zastanawiała się nad następną Szlachetną Paczką?”.

Kapłan zacytował również wypowiedź przyjaciela zmarłej kobiety, która trafnie oddaje jej postawę życiową, brzmiącą „Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”. Nawiązując do kruchości i nieprzewidywalności ludzkiego losu, ksiądz zwrócił się do uczestników ceremonii pogrzebowej słowami „Kiedy wstajemy rano, nigdy nie wiemy, czy doczekamy wieczora. A gdy kładziemy się spać, nie wiemy, czy obudzimy się następnego dnia”.

Pogrzeb Doroty w Zielonkach. Chórzystka zginęła na krakowskim Rynku

61-letnia Dorota Baran pasjonowała się śpiewem w chórze kościelnym oraz przechadzkami po Rynku w Krakowie. Kula wystrzelona przez sprawcę zamachu trafiła ją właśnie w trakcie jednej z takich wędrówek, a jej ciało spoczęło na parafialnej nekropolii w Zielonkach. Wstrząśnięte tragedią przyjaciółki z chóru Ave Maria powtarzały słowa „To za mało, żeby umierać”. Jedna z chórzystek opisała chwilę, w której dotarła do niej ta straszna wiadomość, mówiąc „Po kościele podeszła do mnie mama Doroty i powiedziała, że stała się tragedia, że jej córka zginęła w tym zamachu. Byłam i do tej pory jestem tym wstrząśnięta”.

Pani Joanna, będąca siostrą zamordowanej kobiety, opublikowała pełen emocji wpis ukazujący ogromną wyrwę, jaką spowodowało odejście krewnej. „Była kimś, kto każdego dnia troszczył się o naszą 80-letnią Mamę. (...) Nie dokonywała wielkich rzeczy, o których piszą gazety. Robiła te małe, codzienne, których wartość dostrzega się często dopiero wtedy, gdy nagle ich zabraknie” napisała krewna. W dalszej części swojego wpisu siostra zmarłej zaznaczyła również, że „Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym. (...) Bo za każdą informacją o kolejnej ofierze kryje się czyjś cały świat”. Z kolei ksiądz prowadzący ceremonię pogrzebową mówił o konieczności poznania prawdy przez pogrążoną w rozpaczy rodzinę, deklarując „Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo”.

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Izabela Woźna wśród ofiar zamachu w Krakowie. Malarka osierociła czworo dzieci

Kolejną osobą zamordowaną przez napastnika jest pochodząca z miejscowości Rataje nieopodal Chodzieży zdolna malarka Izabela Woźna. Kobieta rozwijała markę WoznaArt, organizowała zajęcia warsztatowe dla młodych ludzi, aby zarażać ich swoją pasją, a jej obrazy prezentowano na wystawach między innymi w Wenecji oraz Warszawie. Jej podróż do stolicy Małopolski wiązała się z wernisażem własnej twórczości, jednak dzień po tym pełnym radości wydarzeniu zginęła podczas zwiedzania miasta w towarzystwie koleżanek. Zmarła malarka pozostawiła czwórkę dzieci, wśród których znajdują się jedenastoletnie bliźnięta. W celu zabezpieczenia bytu jej bliskich w tym ekstremalnie ciężkim okresie zorganizowano specjalną zbiórkę pieniędzy.

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Nagranie z monitoringu w Krakowie. Tak rozpoczął się tragiczny zamach