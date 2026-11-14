"Zawsze była blisko potrzebujących". Wzruszające pożegnanie Eweliny, ofiary ataku w Krakowie

W sobotę, 14 listopada, w Sędziszowie Małopolskim odbyło się ostatnie pożegnanie 47-letniej Eweliny. Kobieta, która aktywnie działała w Szlachetnej Paczce, straciła życie podczas tragicznego ataku na Rynku Głównym w Krakowie. W trakcie uroczystości pogrzebowych szczególnie mocno wybrzmiało zdanie „Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”. Wygłaszający homilię kapłan wspominał dobroć zmarłej, jej codzienne plany oraz ogromne zaangażowanie we wspieranie drugiego człowieka.

Nie pozostawała obojętną na potrzeby innych

Pochodząca z Sędziszowa Małopolskiego 47-latka udzielała się jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Znajomi zapamiętali Ewelinę jako osobę niezwykle wrażliwą na ludzką krzywdę, zawsze gotową do niesienia wsparcia i mocno zaangażowaną w inicjatywy społeczne.

W trakcie ceremonii pogrzebowej duchowny podkreślił, jak trudno pogodzić się ze śmiercią, która przychodzi nagle i bezpowrotnie przekreśla dalsze plany człowieka.

„Ta śmierć przyszła nagle. Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas. Chodziła, rozmawiała, witała się z ludźmi, miała swoje plany i marzenia” - mówił ksiądz podczas homilii.

Kapłan rozważał także, o czym zmarła mogła myśleć w ostatnich dniach swojego życia. Wymienił w tym kontekście spotkania z bliskimi i przyjaciółmi, podróże oraz kolejne inicjatywy, które prawdopodobnie zamierzała zrealizować.

„Pewnie myślała o różnych podróżach, spotkaniach z najbliższymi i przyjaciółmi. Może planowała kolejne działania czy akcje charytatywne na rzecz ludzi albo zwierząt? A może już zastanawiała się nad następną Szlachetną Paczką?” - przywoływał kapłan.

Wypowiedź ta uświadomiła zgromadzonym, jak wiele zwykłych, codziennych spraw oraz marzeń przerwała ta nagła tragedia.

Poruszające słowa na pogrzebie Eweliny. Ksiądz zacytował jej przyjaciela

Niezwykle wzruszającym momentem kazania było przywołanie słów przyjaciela zmarłej ze Szlachetnej Paczki. Duchowny przypomniał wypowiedź, która wcześniej obiegła media i doskonale obrazowała charakter 47-latki oraz jej wyjątkowe podejście do innych ludzi.

„Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy” - zacytował duchowny wypowiedź przyjaciela kobiety.

Ksiądz zaznaczył, że z tego powodu żałobnicy pragną przekazać Ewelinie dar, który w wymiarze wiary posiada szczególną wartość.

„Dlatego chcemy dzisiaj spojrzeć na tę sytuację głębiej i złożyć jej największy dar, jaki możemy ofiarować - dar modlitwy. Nie ma dzisiaj nic większego i bardziej potrzebnego” - powiedział.

Dodał również, że wspólna modlitwa jest teraz niezwykle ważna nie tylko dla samej zmarłej, ale też dla jej pogrążonej w żałobie rodziny.

Pogrzeb ofiary zamachu w Krakowie. Duchowny mówił o bólu bliskich Eweliny

Podczas kazania duchowny poruszył także kwestię trudnych pytań, jakie rodzą się w obliczu tak nagłego i dramatycznego odejścia. Wskazał na ogromny ból rodziców, krewnych, przyjaciół oraz wszystkich uczestników ostatniego pożegnania Eweliny.

„Kolejna śmierć przyszła bardzo niespodziewanie i tragicznie. Dotknęła rodziców, siostrę z mężem i dziećmi, przyjaciół, kolegów, mieszkańców tego miasta, ale pewnie także wszystkich, którzy tylko o niej usłyszeli” - mówił kapłan.

Homilia na pogrzebie w Sędziszowie Małopolskim. Kapłan o kruchości życia

Duchowny zwrócił również uwagę na to, jak nieprzewidywalny potrafi być ludzki los. Zaznaczył, że nikt nie wie, co przyniesie jutro, dlatego należy w pełni i z odpowiedzialnością przeżywać każdą chwilę.

„Popatrzcie, bracia i siostry. Kiedy wstajemy rano, nigdy nie wiemy, czy doczekamy wieczora. A gdy kładziemy się spać, nie wiemy, czy obudzimy się następnego dnia” - mówił podczas homilii.

Zauważył też, że tak niespodziewane odejście powinno być impulsem do zastanowienia się nad własnym życiem i relacjami z bliźnimi.

„Powinna przypominać, by czas, który Pan Bóg daje nam na ziemi, wykorzystać jak najlepiej, jak najpełniej” - podkreślił duchowny.

W kazaniu nie zabrakło także odniesienia do chrześcijańskiej nadziei. Kapłan wyjaśnił, że nawet wobec tak niezrozumiałej i niesprawiedliwej tragedii, osoby wierzące mogą odnaleźć ukojenie w obietnicy życia wiecznego.

„Ale wróćmy do pierwszego czytania. Ponownie usłyszeliśmy w nim, że sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek” - przypomniał.

Tragiczny zamach na Rynku Głównym w Krakowie. W ataku zginęła 47-letnia Ewelina

47-letnia Ewelina straciła życie w wyniku dramatycznych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 24-letni sprawca wjechał autem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej.

Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych osób. W gronie poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji, a także sam napastnik, który zmarł w poniedziałek w szpitalu.

W trakcie uroczystości pogrzebowych w Sędziszowie Małopolskim najmocniej akcentowano życzliwość, z jaką Ewelina podchodziła do ludzi. Wspomnienie jej bezinteresownej pomocy potrzebującym stało się głównym motywem ostatniego pożegnania. Przywołane przez duchownego słowa przyjaciela zmarłej przypomniały żałobnikom, że 47-latka zostanie zapamiętana jako osoba, która zawsze potrafiła dostrzec problemy innych.