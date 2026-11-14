Pogrzeb ofiary zamachowca z Krakowa. 47-letnia Ewelina spocznie w rodzinnych stronach

Ostatnie pożegnanie Eweliny Serafin w Sędziszowie Małopolskim

W sobotę, 14 listopada punktualnie o godzinie 14 ruszyły uroczystości pogrzebowe 47-letniej Pani Eweliny. Dokładnie tydzień wcześniej kobieta zginęła od kul zamachowca na krakowskim Rynku Głównym. Napastnik zamienił wówczas centrum miasta w prawdziwe piekło, jeżdżąc autem po Starówce i oddając strzały do napotkanych przechodniów.

Ostatnie pożegnanie zamordowanej Pani Eweliny zorganizowano w kościele farnym w podkarpackim Sędziszowie Małopolskim, skąd po nabożeństwie urna z prochami 47-latki zostanie przeniesiona na cmentarz komunalny. Równolegle w innej części kraju, w Kraśniku, odbywa się pogrzeb Pana Roberta, który również padł ofiarą krakowskiego napastnika.

Zmarła 47-latka wywodziła się z Sędziszowa Małopolskiego. Przez lata aktywnie działała w strukturach Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Rodzina oraz koledzy z wolontariatu wspominają Ewelinę jako niezwykle ciepłą i empatyczną kobietę, która nigdy nie odmawiała pomocy osobom w potrzebie.

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Tragedia z Rynku Głównego w Krakowie poruszyła cały kraj. W sobotę, 7 listopada o godzinie 15 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem do zabytkowego centrum miasta, skąd zaczął ostrzeliwać przypadkowych przechodniów.

Bilans tego ataku jest tragiczny, ponieważ życie straciło łącznie sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym pracujący na Rynku krakowscy dorożkarze.

Zanim doszło do masakry, Oksiński najpewniej odebrał życie rodzicom i siostrze w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Napastnik zdołał przejechać spory fragment Starówki, po czym zginął w bezpośredniej wymianie ognia z dwoma bohaterskimi funkcjonariuszami policji.

Krakowski atak zapisał się jako pierwszy akt terrorystyczny we współczesnej historii naszego kraju.

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