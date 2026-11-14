Pożegnano 47-letnią Ewelinę, ofiarę zamachu w Krakowie. Wyjątkowy gest prezydenta miasta

47-letnia Ewelina Serafin straciła życie 7 listopada podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie.

Kobieta udzielała się jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki i niosła pomoc osobom w trudnej sytuacji.

W trakcie uroczystości pogrzebowych wśród złożonych wiązanek pojawił się wieniec od prezydenta.

Kraków - dwa dni po zamachu.

Pogrzeb Eweliny z Sędziszowa Małopolskiego. Prezydent Krakowa przesłał wieniec

Zmarła kobieta znalazła się w grupie sześciu śmiertelnych ofiar ataku z 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Wybrała się tam w towarzystwie znajomych, jednak nigdy nie dane jej było wrócić do domu. Nagła śmierć wstrząsnęła jej krewnymi, przyjaciółmi oraz społecznością Sędziszowa Małopolskiego. W trakcie sobotniej ceremonii pogrzebowej wśród złożonych kwiatów znalazł się wieniec od prezydenta Krakowa.

Poruszające kazanie na pogrzebie 47-letniej Eweliny. Ksiądz mówił o jej planach

Podczas mszy żałobnej ksiądz mówił o tym, jak nagle skończyło się życie Eweliny. Jeszcze kilka dni wcześniej była wśród bliskich, bawiła się i myślała o przyszłości.

– Miała swoje plany, marzenia, pragnienia, a jej serce zwyczajnie przestało bić – mówił kapłan.

Wspomniał o możliwych podróżach, spotkaniach z przyjaciółmi i kolejnych akcjach charytatywnych. Ewelina mogła już planować następną edycję Szlachetnej Paczki.

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Wolontariusze Szlachetnej Paczki żegnają zamordowaną w Krakowie Ewelinę

Po śmierci Eweliny jej znajomi ze Szlachetnej Paczki opublikowali wspomnienie. Była ważną częścią ich zespołu i zawsze angażowała się w pomoc innym. Jedna z osób napisała o niej: „Zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy”.

Do jej działalności nawiązał także kapłan. Zachęcał uczestników pogrzebu, by ofiarowali Ewelinie dar modlitwy. Wspomniał też o jej najbliższych – rodzicach, siostrze, rodzinie i przyjaciołach, którzy w tym trudnym okresie potrzebują wsparcia.

Tragiczny zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Do tragedii doszło 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. W ataku zginęło sześć osób, w tym 47-letnia Ewelina z Sędziszowa Małopolskiego. Kobieta przyjechała do Krakowa ze znajomymi. Jej śmierć była ogromnym ciosem dla rodziny, przyjaciół i mieszkańców rodzinnej miejscowości.