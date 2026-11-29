Ostrzeżenia IMGW na Dolnym Śląsku. Porywy wiatru osiągną do 75 km/h

Koniec listopada przyniesie surową zimę mieszkańcom południowej Polski. W niedzielę, 29 listopada IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i mrozem. Alerty wiatrowe obejmują południową część województwa dolnośląskiego, między innymi okolice Jeleniej Góry, Wałbrzycha oraz Kotlinę Kłodzką. Według prognoz synoptyków południowy wiatr osiągnie tam średnią prędkość do 35 km/h, a w porywach rozpędzi się nawet do 75 km/h.

Czas obowiązywania komunikatów zależy od lokalizacji i przypada na godziny od 18.00 w niedzielę do 8.00 w poniedziałek albo od godziny 22.00 w niedzielę do godziny 12.00 w poniedziałek. Tak silne podmuchy mogą łamać gałęzie i przewracać niezabezpieczone przedmioty. Z tego powodu warto sprzątnąć z tarasów i balkonów wszystko, co mógłby porwać wiatr.

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Silny mróz od Bielska-Białej po Bieszczady. Temperatura spadnie do -20 stopni Celsjusza

Kolejny komunikat IMGW dotyczy silnego mrozu na południowych obszarach kraju, od rejonu Bielska-Białej aż po Bieszczady. Nocami minimalna temperatura spadnie tam do poziomu od -20 do -15 stopni Celsjusza. Odwilży nie należy spodziewać się także w ciągu dnia, ponieważ maksymalne wskazania termometrów wyniosą od -6 do -2 stopni Celsjusza, przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 15 km/h.

Wydane przez synoptyków ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje od niedzieli, 29 listopada, od godziny 11.37 do wtorku, 1 grudnia, do godziny 9.00. Tak duże spadki temperatury mogą stanowić zagrożenie szczególnie dla seniorów, osób w kryzysie bezdomności i wszystkich przebywających długo na zewnątrz. Trzeba też zadbać o właściwe zabezpieczenie zwierząt przed chłodem.