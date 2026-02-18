Oszustwo na wypadek w powiecie krakowskim. 48-latek wyłudził od seniorki ponad 35 tysięcy złotych

Dramatyczny telefon i utrata oszczędności. Oszustwo na 35 tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło wieczorem 22 stycznia 2026 roku. Wtedy to 78-letnia mieszkanka gminy Komcyrzów – Luborzyca odebrała telefon od kobiety, która podawała się za jej córkę. Oszustka dramatycznym głosem poinformowała, że spowodowała śmiertelny wypadek, w którym zginęła kobieta w ciąży. Chwilę później do rozmowy włączył się fałszywy prokurator, który potwierdził historię i zażądał wpłaty kaucji, aby córka seniorki uniknęła więzienia. Niczego niepodejrzewająca kobieta, przekonana o autentyczności sytuacji, przygotowała wszystkie swoje oszczędności i zgodnie z instrukcją przekazała kopertę z 35 100 złotych nieznajomemu mężczyźnie przy ogrodzeniu posesji. O tym, że padła ofiarą przestępstwa, zorientowała się dopiero następnego dnia.

Szybka akcja policji w Krakowie. Sprawca oszustwa na wypadek aresztowany

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli intensywne działania operacyjne w celu ustalenia tożsamości oszusta. Skuteczna praca śledczych oraz zebrany materiał dowodowy pozwoliły na szybkie wytypowanie i zatrzymanie podejrzanego. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec Krakowa, którego ujęto 12 lutego 2026 roku. Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Za popełnione przestępstwo oszustwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega seniorów. Jak działają oszuści metodą na prokuratora?

Mimo licznych ostrzeżeń i kampanii informacyjnych, oszustwa metodą na wypadek, na wnuczka czy na policjanta wciąż zbierają tragiczne żniwo. Przestępcy bazują na zaufaniu, jakim starsze osoby darzą przedstawicieli służb i instytucji państwowych. Wykorzystują element zaskoczenia i presję czasu, aby wyłudzić oszczędności całego życia. Policja po raz kolejny przypomina, że funkcjonariusze, prokuratorzy ani inni urzędnicy nigdy nie proszą telefonicznie o przekazanie pieniędzy czy udział w tajnych akcjach. Każda taka prośba powinna być traktowana jako próba oszustwa. Należy natychmiast przerwać połączenie i zweryfikować informację, dzwoniąc samodzielnie pod numer alarmowy 112.

Ostrzeż swoich bliskich. Prosta rozmowa może uratować majątek

Wiedza o metodach działania przestępców to najlepsza forma ochrony przed utratą pieniędzy i ogromnym stresem. Dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać na ten temat z rodzicami, dziadkami i starszymi sąsiadami. Wyjaśnij swoim bliskim, jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanego telefonu i na co zwracać szczególną uwagę. Przekazanie tej wiedzy może uchronić ich przed staniem się kolejną ofiarą i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Twoja prosta przestroga może okazać się bezcenna i uratować oszczędności ich życia.

Źródło: Policja.pl