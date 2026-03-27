Pasażer na gapę rozkoszował się papierosem w pojeździe. Gorzko tego pożałował

Adrian Teliszewski
2026-03-27 11:24

Pasażer krakowskiej komunikacji miejskiej, podróżujący bez ważnego biletu, stał się bohaterem awantury z udziałem strażników miejskich i policjantów. Mężczyzna nie chciał poddać się kontroli biletowej, a dodatkowo zlekceważył prośby o zgaszenie papierosa, którego ostatecznie wyrzucił przez okno pojazdu. Jak się okazało, nie był to jego jedyny problem z prawem.

Autor: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie/ Materiały prasowe
  • Pasażer na gapę nie chciał poddać się kontroli biletów na pętli Mydlniki Wapiennik w Krakowie.
  • Mężczyzna palił papierosa w pojeździe i wyrzucił go przez okno.
  • Na miejsce wezwano strażników miejskich i policję, która zatrzymała mężczyznę, ponieważ był osobą poszukiwaną.

Jechał na gapę i palił papierosa. Interweniowała policja

Kontrolerzy biletów, pełniący swoje obowiązki na pętli Mydlniki Wapiennik w Krakowie, zwrócili się o pomoc do straży miejskiej po tym, jak pasażer na gapę odmówił współpracy. Sytuacja szybko eskalowała, gdy mężczyzna ignorował kolejne upomnienia dotyczące palenia w pojeździe. Wyrzucenie niedopałka przez okno było kroplą, która przelała czarę goryczy i zadecydowała o wezwaniu dodatkowych sił.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Wkrótce do akcji włączyli się również funkcjonariusze policji. Powód był poważny: okazało się, że awanturujący się pasażer był osobą poszukiwaną przez organy ścigania. Ta informacja zmieniła charakter interwencji z rutynowej kontroli biletowej w poważne działanie policyjne.

- Na miejsce zostali skierowani strażnicy, a później do interwencji dołączyli również policjanci. Ustalono bowiem, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów - przekazała straż miejska.

Co grozi poszukiwanemu pasażerowi na gapę?

Zatrzymany mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć nie tylko za brak biletu i naruszenie regulaminu przewozu w postaci palenia papierosa wewnątrz pojazdu. Jednakże, znacznie poważniejsze konsekwencje czekają mężczyznę w związku z faktem, że był poszukiwany. Rodzaj i wymiar kary zależą od tego, za jakie przestępstwa lub wykroczenia był ścigany.

