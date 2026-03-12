Pierwsi lokatorzy przy ulicy Torowej w Skawinie już od marca! Trwa prezentacja lokali i podpisywanie umów

Osiedle wybudował Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości na działce zakupionej od gminy Skawina. To 190 mieszkań 1-, 2- oraz 3-pokojowych o powierzchni od 30 do 64 m2. Każde lokum jest wykończone "pod klucz" tzn. z panelami, glazurą, meblami kuchennymi, sprzętem AGD, gotową łazienką i szafami w zabudowie. Część z nich jest wyposażone w meble ruchome tj. łóżka, stoły czy krzesła. Wszystkie lokale mają taras, balkon lub ogród. Średnia cena za czynsz to ok. 49 zł/m2 - podaje Katarzyna Fiuk z PFR Nieruchomości.

11

Całe osiedle jest objęte dopłatami do czynszu. Skawińskie Centrum Usług Społecznych zebrało wnioski i weryfikowało je pod kątem kryteriów pierwszeństwa dotyczących możliwości wynajmowania mieszkań. Osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne, osoby starsze po 65. roku życia czy osoby wiążące się zawodowo ze Skawiną: policjanci, strażnicy miejscy, nauczyciele, pracownicy socjalni – oni mieli pierwszeństwo. Dofinansowania do czynszu są zróżnicowane. Mowa o kwotach od 280 zł do 800 zł. Wszystko zależy od sytuacji finansowej oraz liczby osób w gospodarstwie domowym - mówi dyrektor CUS-u Joanna Rudek.

Grób Aliego Olszańskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Obecnie mieszkania są prezentowane przyszłym najemcom oraz podpisywane są umowy najmu instytucjonalnego. Okres ich trwania to 24 miesiące. Pierwsi najemcy mogą się wprowadzić jeszcze w marcu – zapowiada Katarzyna Fiuk z PFR Nieruchomości.

Każdy potencjalny najemca przeszedł dwustopniową weryfikację, pod kątem wcześniej wspomnianych kryteriów oraz zdolności czynszowej. Inwestor sprawdzał osoby, które złożyły wnioski, czy posiadają zadłużenie w BIK-u. Ogłoszona lista najemców to ci, którzy pozytywnie przeszli proces. Lista nie wyczerpuje jednak puli mieszkań do wynajmu. Łącznie jest ich 190, Do CUS-u w Skawinie wpłynęło ponad 80 wniosków. Zostało sporo wolnych lokali – dodaje Joanna Rudek.

Zarządzanie nieruchomością stoi po stronie wynajmującego: rozliczenia, utrzymanie terenów zielonych oraz obsługa techniczna. Warto dodać, że przy Torowej w Skawinie są dostępne 193 miejsca postojowe, w tym 35 w garażach naziemnych, rowerownie i wózkownię.