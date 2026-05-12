Palmiarnia w Przegini Duchownej pod Krakowem. Skąd wzięła się pasja do egzotycznych roślin?

Historia palmiarni pod Krakowem zaczęła się od wspólnych rodzinnych podróży. Piotr Chmielowski razem z synem Oliwierem przemierzali Hiszpanię kamperem, gdzie zafascynowali się tamtejszą przyrodą. To właśnie te wyjazdy i widok rozłożystych palm, które kojarzą się z ciepłem i dobrą energią, zainspirowały ich do przeniesienia kawałka tropików na polską wieś. Jak przyznaje właściciel, pewne zmiany w życiu prywatnym pomogły mu podjąć decyzję o otwarciu własnej plantacji w Przegini Duchownej.

Główny powód dlaczego właśnie uprawiamy palmy jest taki, że podróżowaliśmy dużo po Hiszpanii kamperem. [...] Palma, symbol czegoś pozytywnego, ciepła, dobrej energii, kojarzy się zawsze po prostu dobrze. I tak też pewne zmiany życiowe, które właśnie występowały w moim życiu, wpłynęły na to, że postanowiliśmy otworzyć takie miejsce pod Krakowem – powiedział Piotr Chmielowski w rozmowie z reporterką Radia ESKA.

W budowanie tego miejsca od początku zaangażowana jest cała rodzina. Nawet syn Oliwier brał udział w wybieraniu pierwszych okazów na hiszpańskich plantacjach. Jednym z najważniejszych drzew w ich prywatnej kolekcji jest palma o imieniu Shakira, którą wspólnie przywieźli z jednej z wypraw. Dziś plantacja wygląda jak prawdziwy kawałek południa Europy, z charakterystycznym pomarańczowym podłożem przypominającym hiszpańską glinę oraz tysiącami roślin, wśród których są nie tylko palmy, ale też kaktusy, juki i drzewa oliwne.

Jak dbać o palmy w polskim klimacie? Piotr Chmielowski o zimowaniu i pielęgnacji

Choć widok palm pod Krakowem robi wrażenie, ich utrzymanie wymaga mnóstwa pracy i wiedzy. Uprawa egzotyków w Polsce to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim walka z warunkami atmosferycznymi takimi jak grad, wichury czy mroźne zimy. Właściciel zaznacza, że kluczowe jest zrozumienie różnicy między mrozoodpornością a zimotrwałością. Wiele roślin wytrzymuje niskie temperatury, ale zabójczy dla nich może okazać się lodowaty wiatr lub nadmierna wilgoć w ziemi.

Ogólnie zima jest ciężka, ponieważ te rośliny są oczywiście mrozoodporne, ale mrozoodporne to też nie znaczy to samo co zimotrwałe, ponieważ wytrzymują do pewnej granicy, do pewnej wartości, natomiast wszystkie inne aspekty mają tutaj znaczenie, takie jak lodowaty wiatr, wilgoć w glebie itd. [...] Trzeba przy tej palemce, przy tych roślinkach troszkę popracować, natomiast dzięki temu uzyskujemy naprawdę niesamowity efekt. I co jest najważniejsze, nasz ogród jest zielony od wczesnych wiosennych dni, czyli tak naprawdę od marca, do późnej, późnej jesieni – wyjaśnił właściciel palmiarni.

Dla osób, które chciałyby mieć taką roślinę u siebie, specjaliści polecają konkretne gatunki. Najbardziej sprawdzonym wyborem do polskiego ogrodu jest szorstkowiec Fortunego, który potrafi znieść mrozy do minus 12 stopni. Na plantacji w Przegini Duchownej można znaleźć też juki wytrzymujące nawet minus 20 stopni. Rośliny te można uprawiać zarówno w gruncie, jak i w donicach, pamiętając jednak o odpowiednim zabezpieczaniu ich na najzimniejsze miesiące roku, czyli styczeń i luty.

Fiesta Española w Przegini Duchownej. Atrakcje na pierwsze urodziny palmiarni

Z okazji rocznicy działalności, 24 maja w palmiarni odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem „Fiesta Española”. Właściciele zaplanowali dzień pełen hiszpańskiej kultury, muzyki i smaków. Na miejscu pojawią się artyści z Gran Canarii, którzy zadbają o oprawę muzyczną w klimatach bachatay i klasycznej gitary. Nie zabraknie też pokazu flamenco w wykonaniu profesjonalnej grupy tanecznej. Dla gości przygotowano również strefę „zona tropical”, gdzie w szklarni można poczuć się jak w dżungli dzięki odgłosom egzotycznych ptaków.

Mamy dwóch piosenkarzy pochodzących z Gran Canarii. Dan Medina zaśpiewa takie bardzo klasyczne hiszpańskie utwory wraz ze swoją cudowną gitarą. Oraz Dale Cabrera, taki troszkę styl bardziej bachata, więc będzie troszkę bardziej imprezowo. Oraz ekipa La Pasión, która właśnie wykona pokaz flamenco razem z gitarzystą oraz piosenkarką – wyliczał Piotr Chmielowski.

Program imprezy obejmuje także warsztaty dla osób, które chcą zacząć przygodę z uprawą egzotyków. Eksperci opowiedzą o tym, jak sadzić nasiona i jak skutecznie zimować rośliny, by nie zmarniały po pierwszej mroźnej nocy. Dzieci będą mogły samodzielnie zasadzić małe palemki i zabrać je do domu. Oprócz atrakcji edukacyjnych i rozrywkowych, wydarzenie ma też szczytny cel – podczas fiesty prowadzona będzie zbiórka charytatywna na leczenie chłopca chorego na glejaka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a organizatorzy zachęcają do zgłaszania swojego udziału przez media społecznościowe, aby ułatwić przygotowanie poczęstunku, w tym tradycyjnej paelli i tapasów.

