Pierwszy tunel na trasie Podłęże-Piekiełko przebity. "Wielka inwestycja"

Tunel ewakuacyjny był drążony z wykorzystaniem tarczy TBM "Kinga" o średnicy 4,8 m. Równolegle trwa budowa głównego tunelu kolejowego, który powstaje przy użyciu większej tarczy TBM "Jadwiga" o średnicy niemal 11 m.

"Nowy ślad, nowa linia, wielka inwestycja"

Podczas wydarzenia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "Małopolska staje się centrum dużych przedsięwzięć kolejowych i drogowych". Dodał, że nowa linia, która pozwoli połączyć Nowy Sącz z Krakowem w około godzinę, "to rewolucja", a efekty inwestycji "najlepiej widać tutaj - nowy ślad, nowa linia, wielka inwestycja". Wicepremier podkreślił też, że rozwój infrastruktury jest elementem szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa - obok wojska, policji czy ochrony zdrowia - i zapowiedział działania legislacyjne zmierzające do wykorzystania środków z zysku NBP na inwestycje infrastrukturalne i obronne.

"W Polsce mamy wielki plac budowy"

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podziękował natomiast pracownikom budowy, podkreślając tempo i jakość realizacji prac. - W Polsce mamy wielki plac budowy. Dzięki waszej pracy możemy pochwalić się jednym z najlepszych w Europie tempem realizacji inwestycji i wysoką jakością wykonania - powiedział.

Drążenie tunelu ewakuacyjnego tarczą "Kinga" trwało 359 dni i rozpoczęło się 31 marca ubiegłego roku - przekazał dyrektor kontraktu Marcin Curkowicz. Dodał, że sam proces drążenia bez przerw trwał 311 dni. Dzienny rekord postępu wyniósł 22,8 m, przy średnim tempie około 1,2 m na cykl roboczy wraz z jednoczesnym montażem obudowy betonowej.

Równolegle postępują prace przy głównym tunelu kolejowym, gdzie pozostało do wydrążenia około 600 m. Zakończenie prac planowane jest - przy sprzyjających warunkach - jeszcze w kwietniu. W przypadku tej konstrukcji osiągnięto rekordowy postęp dobowy na poziomie 46 m. Na całej inwestycji Podłęże-Piekiełko zaplanowano budowę łącznie 20 tuneli.

Po zakończeniu projektu czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do około godziny, a do Zakopanego - do około 90 minut. Inwestycja, realizowana od 2023 r., ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu kolejowego w regionie - stworzy alternatywną oś transportową północ–południe, będącą częścią europejskiej sieci TEN-T oraz korytarza towarowego RFC 11 "Amber". Przyczyni się także do poprawy dostępności komunikacyjnej południowej Małopolski, zwiększenia bezpieczeństwa transportu oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko. Projekt Podłęże-Piekiełko obejmuje budowę 58 km nowej linii kolejowej oraz modernizację i elektryfikację 75 km istniejącej linii nr 104 na odcinku Chabówka-Nowy Sącz. Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 14 mld zł.

