Tragiczny wypadek w Gdowie. Stanisław Górski stracił żonę

„Nie mogę sobie znaleźć miejsca” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” 74-letni Stanisław Górski, mąż tragicznie zmarłej pani Grażyny.

Do dramatu doszło w niedzielny poranek na ulicy Łapanowskiej w Gdowie. Właśnie tam zginęła jego małżonka, która po zakończonej pracy jechała rowerem w stronę domu.

„Żona opiekowała się starszą osobą, była u niej przez całą noc. Rano jechała do domu. Miała już niedaleko” – relacjonuje 74-letni pan Stanisław.

Filip T. z Zalesian wsiadł za kierownicę mając 2 promile i brak prawa jazdy

W tym samym czasie ulicą Łapanowską poruszał się 20-letni mieszkaniec Zalesian, Filip T., który doprowadził do tragedii.

Młody mężczyzna spędził ostatnią noc na spotkaniu towarzyskim u znajomego, gdzie uczestnicy spożywali znaczne ilości alkoholu. Nad ranem 20-latek zabrał kluczyki do auta swojego kolegi i zaoferował nietrzeźwym koleżankom podwózkę do domów, co skończyło się dramatem.

Decyzji tej nie powstrzymał fakt, że Filip T. był całkowicie pijany i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

Rozpędzony do około 100 km/h kierowca na łuku drogi zignorował podwójną linię ciągłą i zaczął wyprzedzać dwa inne auta. W trakcie tego manewru stracił kontrolę nad samochodem, po czym wjechał w 70-latkę jadącą prawidłowo rowerem z naprzeciwka.

Seniorka poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. Impet uderzenia okazał się tak wielki, że rower kobiety rozpadł się na dwie części w wyniku zderzenia.

„Okoliczności tego wypadku są faktycznie wstrząsające” – przyznaje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk.

Zarzuty dla 20-latka za śmiertelny wypadek w Gdowie. Małżeństwo czekało na złote gody

Małżonkowie mieli w bieżącym roku obchodzić jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, jednak plany te przerwał wypadek.

„Pamiętam dokładnie, jak się poznaliśmy. To było na weselu w województwie jeleniogórskim. Grażyna przyjechała na to wesele i od tego momentu wiedzieliśmy, że będziemy razem. Teraz jeszcze remontowaliśmy dom, mogliśmy wspólnie pożyć” – mówi pogrążony w rozpaczy mąż zmarłej.

Sprawca tragedii, Filip T., w poniedziałek stanął przed obliczem prokuratora. Śledczy przedstawili mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości.

Za popełnione przestępstwo młodemu mężczyźnie grozi kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany 20-latek przyznał się do winy, ale podczas składania wyjaśnień utrzymywał, że nie pamięta samego momentu zderzenia z rowerzystką.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.