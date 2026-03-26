Plaga kradzieży znaków w Krakowie. Policja wkroczyła do mieszkań

Krakowska policja zatrzymała sprawców kradzieży znaków SCT

Zebrany materiał dowodowy oraz zeznania świadków pozwoliły krakowskim funkcjonariuszom na precyzyjne namierzenie osób odpowiedzialnych za znikanie tablic informujących o Strefie Czystego Transportu. Akcja służb miała miejsce w pierwszych tygodniach marca na terenie jednej z okolicznych miejscowości. Podczas szczegółowej rewizji w miejscu zamieszkania sprawców śledczy natrafili na zdemontowaną tablicę drogową, co stanowiło kluczowy dowód w tej sprawie.

Przepisy obowiązujące w naszym kraju traktują przywłaszczenie cudzej własności o wartości nieprzekraczającej ośmiuset złotych w kategorii wykroczenia. Z tego powodu obaj podejrzani niebawem staną przed sądem, gdzie zostanie wobec nich sformułowany oficjalny wniosek o ukaranie za niszczenie infrastruktury. Wymiar sprawiedliwości podejmie ostateczną decyzję o konsekwencjach, którymi mogą być sankcje finansowe, nakaz prac społecznych lub nawet areszt. Obaj sprawcy przyznali do dokonania kradzieży.

Problem z niszczeniem znaków w Krakowie. Służby zapowiadają akcję

Od pierwszych dni bieżącego roku masowe znikanie tablic wyznaczających nowe zasady ruchu stało się dla stolicy Małopolski ogromnym problemem. Funkcjonariusze wyraźnie zaznaczają, że będą kontynuować wzmożone działania operacyjne mające na celu rozbicie całego procederu. Służby chcą dotrzeć do wszystkich osób zaangażowanych w niszczenie miejskiego mienia.

- W sprawie kradzieży i niszczenia znaków planowane są kolejne czynności z ustalonymi osobami odpowiedzialnymi za ten proceder - poinformowała krakowska policja.

