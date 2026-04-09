Pogoda w Krakowie na weekend 10-12 kwietnia 2026

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się weekendu z wyraźnym trendem wzrostowym, jeśli chodzi o temperaturę. Każdy kolejny dzień, od piątku do niedzieli, przyniesie nieco wyższe wartości na termometrach. Weekend zacznie się od przymrozku, a zakończy temperaturą sięgającą około 12 stopni Celsjusza. Wiatr przez cały ten czas pozostanie spokojny i nie będzie istotnie wpływał na odczucie chłodu.

Piątek z przymrozkiem, ale słoneczny

Początek weekendu w Krakowie zapowiada się na najchłodniejszy, ale jednocześnie najbardziej pogodny dzień. Nocą i nad ranem temperatura spadnie lekko poniżej zera, do około -1°C. W ciągu dnia zrobi się znacznie przyjemniej, a termometry wskażą maksymalnie 9 stopni. Przez piątek niebo będzie zachmurzone, ale padać nie powinno, Wiatr powieje z niewielką prędkością około 2 m/s.

Sobota cieplejsza, ale z odrobiną deszczu

W sobotę w Krakowie zrobi się cieplej, jednak aura ulegnie zmianie. Noc będzie już bez przymrozku, z temperaturą minimalną na poziomie około 1°C. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą blisko 11 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo niewielkich, przelotnych opadów deszczu. Wiatr osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny.

Niedziela: najcieplejszy dzień weekendu pod chmurami

Niedziela w Krakowie będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu. Już od rana temperatura utrzyma się powyżej zera, z minimum na poziomie około 2°C. W ciągu dnia termometry mogą wskazać nawet 12 stopni Celsjusza. Mimo najwyższej temperatury, słońca będzie niewiele, ponieważ nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie. Niedziela będzie jednak dniem bez opadów, a wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Krakowie?

Rosnące temperatury zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Piątek, to dobra okazja na spacer, warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu. Sobota i niedziela będą już znacznie cieplejsze, co sprzyja dłuższym przechadzkom po mieście czy wizytom w parkach. W sobotę warto mieć przy sobie parasol na wypadek przelotnego deszczu. Z kolei pochmurna, ale najcieplejsza niedziela to idealny moment na aktywności, które nie wymagają bezchmurnego nieba.

Dane pogodowe: OpenWeather