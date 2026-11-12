Pogrzeb Michała Oksińskiego na koszt Krakowa?! Przepisy są bezlitosne

Sprawca krakowskiej masakry działał bezwzględnie. Zanim Michał Oksiński wjechał czarnym subaru na Rynek w Krakowie i rozpoczął atak, pozbawił życia własnych rodziców oraz siostrę, a następnie zastrzelił w centrum miasta kolejne sześć osób. Napastnik zmarł w poniedziałek na skutek obrażeń, których doznał podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami policji. Jeszcze we wtorek, 10 listopada, krewni rozważali zorganizowanie wspólnego pogrzebu mordercy oraz jego zamordowanych bliskich na terenie gminy Waśniów pod Ostrowcem.

Obecnie wszystko wskazuje na zmianę tych planów. Najbliżsi krewni odebrali już zwłoki rodziców oraz siostry napastnika, podczas gdy ciało samego sprawcy nadal znajduje się w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Zobacz też: Zamachowiec z Krakowa zakładał maskę gazową na lekcjach. Pedagog ujawnia kulisy

Kto zorganizuje pogrzeb Michała Oksińskiego? Koszty może ponieść Kraków

„Nikt się nie zgłosił po ciało Michała Oksińskiego” - informuje "Super Express" prokurator Przemysław Nowak i dodaje, że w przypadku braku reakcji osób uprawnionych, obowiązek pochówku spada na gminę, na terenie której nastąpił zgon. Ponieważ sprawca zmarł w stolicy Małopolski, to właśnie gmina Kraków będzie musiała zorganizować pogrzeb mordercy z Rynku Głównego. Taki rozwój wydarzeń jest bardzo realny i z pewnością wywoła ogromne kontrowersje społeczne.

Zgodnie z polskimi przepisami to najbliższa rodzina decyduje o tym, czy zabójca spocznie w jednym grobie ze swoimi ofiarami, czy zostanie pochowany osobno. Prawo nie zabrania wspólnego pochówku mordercy i zamordowanych przez niego krewnych, choć takie przypadki należą do rzadkości. Podobne zdarzenie miało jednak miejsce kilka tygodni temu w Kielcach, gdzie były żołnierz zabił żonę oraz dwóch nastoletnich synów i odebrał sobie życie. Całą rodzinę pochowano wówczas razem, co spotkało się z wielkim oburzeniem lokalnej społeczności.

30