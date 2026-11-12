Stan rannych policjantów i cywilów po zamachu w Krakowie. Są nowe informacje

W zeszłą sobotę, 7 listopada 2026 roku, w samym sercu Krakowa rozegrał się niewyobrażalny dramat. 24-letni Michał Oksiński wjechał autem na płytę Rynku Głównego, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a piętnaście odniosło rany. Dodatkowo w rodzinnym mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonariusze odkryli zwłoki jego siostry oraz rodziców.

Warto zaznaczyć, że uzbrojonego napastnika obezwładnili i zatrzymali dwaj funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Krakowie, którzy podjęli interwencję. Z kolei w poniedziałek rano Polskę obiegła wiadomość o śmierci sprawcy ataku.

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Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Wojewoda podaje, ilu rannych jest w szpitalach

Obecnie w pięciu krakowskich lecznicach wciąż przebywa jedenastu poszkodowanych z sobotniego zamachu, ale ich kondycja zdrowotna regularnie ulega poprawie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał w czwartek, że jeden z poszkodowanych funkcjonariuszy trafił na zaplanowany zabieg do krakowskiego szpitala wojskowego. Medycy, którzy w środę przeprowadzili operację ręki policjanta, określili jego stan jako ciężki, ale stabilny. Drugi z rannych mundurowych leży w szpitalu im. Św. Jana Pawła II i jego stan również jest stabilny.

Przedstawiciel rządu w terenie zapowiedział, że w związku z poprawiającą się sytuacją komunikaty o osobach rannych będą publikowane z mniejszą częstotliwością. Zaznaczył przy tym, że szczegółowe informacje o leczeniu i kondycji pacjentów powinny wychodzić głównie od lekarzy, szpitali lub rodzin poszkodowanych.

„Rolą wojewody jest komunikacja w zakresie zarządzania kryzysowego. Informacje bardziej szczegółowe, dotyczące stanu zdrowia czy dalszych działań medycznych, mogą przekazywać szpitale i lekarze albo rodziny poszkodowanych” - powiedział Krzysztof Jan Klęczar, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Krzysztof Jan Klęczar zapewnił również, że podległy mu urząd wojewódzki jest w pełni gotowy do niesienia pomocy, gdy tylko zajdzie taka konieczność.

Według słów wojewody, wojewódzka administracja organizuje już wsparcie dla ofiar tragicznego ataku oraz ich bliskich. Choć do tej pory nie złożono jeszcze oficjalnych pism o konkretną pomoc, to urzędnicy z Urzędu Wojewódzkiego analizują obecnie potrzeby osób dotkniętych tym dramatem.

„Żadnego oficjalnego wystąpienia i wskazania tego, jaka pomoc jest oczekiwana, jeszcze w sposób formalny nie mamy. W tym momencie trwają rozmowy. Zespół Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem dyrektor generalnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyny Gajdy jest w terenie i takie rozmowy prowadzi” - powiedział Klęczar podczas konferencji prasowej.

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Pomoc dla poszkodowanych po zamachu w Krakowie. Urzędnicy monitorują sytuację

Wojewoda zwrócił uwagę, że tuż po krwawych wydarzeniach poszkodowanym zapewniono opiekę psychologiczną. Dodał jednocześnie, że na ten moment żadna z rannych osób ani nikt z ich rodzin nie wystąpił indywidualnie do urzędu wojewódzkiego czy innych instytucji o sprecyzowaną pomoc.

„Jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze, zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację” - zapewnił wojewoda.

Włodarz województwa zauważył, że bliscy zabitych oraz rannych przeżywają teraz niezwykle ciężkie chwile. Trwają już uroczystości pogrzebowe ofiar śmiertelnych, natomiast w placówkach medycznych zapadają decyzje o dalszej terapii poszkodowanych, planach ich rehabilitacji oraz ewentualnych transferach do innych szpitali.

Krzysztof Jan Klęczar obiecał ponadto, że będzie regularnie raportował o kondycji pacjentów przebywających w szpitalach. Przypomniał także zapowiedź premiera Donalda Tuska, który zadeklarował pełne wsparcie dla wszystkich poszkodowanych w krakowskim ataku.

Poza pacjentami hospitalizowanymi w stolicy Małopolski, jedna z rannych osób z obrażeniami wątroby leży w warszawskim szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha. Z kolei poszkodowany obywatel Austrii wrócił już do swojej ojczyzny, gdzie będzie kontynuował dalszą terapię.

Do tematu krwawego ataku w Krakowie oraz wstrząsającej zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim będziemy jeszcze wracać. Bliskim oraz rodzinom ofiar przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.