Strzały w Krakowie. Mężczyzna wycelował w policjantów, odpowiedzieli ogniem

Sytuacja miała miejsce w czwartek, 12 listopada.

Do krakowskich funkcjonariuszy wpłynęło zawiadomienie o aucie poruszającym się po mieście, w którym kierowca miał przewozić broń, dlatego mundurowi natychmiast podjęli interwencję.

Wydarzenia w bardzo krótkim czasie przybrały niebezpieczny obrót.

POLICJA BYŁA NA MIEJSCU W KRAKOWIE

Strzelanina w Krakowie. Kierowca otworzył ogień do policjantów

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, mł. asp. Jakub Mirochna, poinformował TVN24 o przebiegu akcji. Początkowo zakładano, że porusza się samochodem. Później okazało się jednak, że podejrzany przemieszczał się pieszo.

Ścigany mężczyzna oddał dwa strzały w stronę mundurowych. Funkcjonariusze w odpowiedzi użyli broni służbowej, po czym szybko obezwładnili napastnika.

Właściwy charakter przedmiotu wyszedł na jaw dopiero po ujęciu sprawcy - mężczyzna posługiwał się bronią hukową. Zgodnie z komunikatem rzecznika policji, całe zajście zakończyło się bez osób poszkodowanych.

- Kilkanaście minut temu policja otrzymała zgłoszenie, że po mieście jeździ samochód z bronią. Policja oddała strzały w jego kierunku. Mężczyzna został obezwładniony. Dwa strzały zostały też oddane w stronę policji. To była broń hukowa. Nikt nie został ranny - poinformował Szpiech.

Pięć dni wcześniej doszło do tragedii na Rynku

Czwartkowy incydent wydarzył się zaledwie kilka dni po zamachu, który wstrząsnął Krakowem. 7 listopada na Rynku Głównym uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca zmarł w szpitalu 9 listopada.

Na ten moment nie ma informacji, które wskazywałyby na jakikolwiek związek między zamachem a czwartkową interwencją.

Źródło: TVN24