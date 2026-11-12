W czwartek, 12 listopada, bliscy, przyjaciele oraz mieszkańcy Zielonek pożegnali Dorotę Baran. 61-letnia kobieta zginęła podczas tragicznego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie i tego dnia wyruszyła w swoją ostatnią drogę. Prowadzący uroczystości pogrzebowe kapłan wygłosił kazanie, w którym skupił się na ogromnym bólu rodziny oraz potrzebie dokładnego zbadania wszystkich kulisów tego dramatu.

Pogrzeb Doroty Baran w Zielonkach. Ksiądz mówił o potrzebie prawdy

Fundamentem wygłoszonej podczas nabożeństwa homilii stały się trzy pojęcia, czyli cisza, miłość i prawda. Prowadzący ceremonię duchowny podkreślił, że w obliczu tak ogromnej tragedii bliscy oraz przyjaciele zmarłej mają pełne prawo do przeżywania rozpaczy, głębokiego żalu i stawiania trudnych pytań, na które w tym momencie nie ma łatwych odpowiedzi.

W ostatniej części swojego przemówienia ksiądz skupił się na konieczności dokładnego wyjaśnienia przebiegu tragedii w Krakowie. Zaznaczył, że choć na pełne poznanie faktów trzeba będzie zapewne zaczekać, to jest ono absolutnie kluczowe dla pogrążonej w żałobie rodziny.

„Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo” - mówił kapłan podczas mszy pogrzebowej.

Kapłan bardzo wyraźnie zaakcentował, że zarówno pogrążone w bólu rodziny ofiar, jak i całe społeczeństwo potrzebują faktów, całkowicie oddzielonych od politycznych sporów, skrajnych emocji czy subiektywnych opinii.

„Taką prawdę nieinterpretowaną, niewykorzystywaną, niesprzedawaną i niekupowaną. Tylko taką prawdę, która będzie możliwie najbliższa rzeczywistości. Na takiej prawdzie można budować przyszłość, dalsze życie i nadzieję” - podsumował homilię ksiądz.

Siostra pożegnała zamordowaną Dorotę. Poruszający wpis w sieci

Przed czwartkowym pogrzebem w mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające wspomnienie autorstwa pani Joanny, siostry zamordowanej 61-latki. Kobieta podkreśliła w swoim wpisie, że Dorota Baran unikała rozgłosu, a jej największą siłą była cicha, codzienna obecność oraz bezgraniczne poświęcenie dla najbliższych.

„Była kimś, kto każdego dnia troszczył się o naszą 80-letnią Mamę. Pilnowała, by o stałej porze zażyła leki, by wypiła ciepłą kawę... By miała wszystko czego potrzebuje, by nie czuła się samotna. Nie dokonywała wielkich rzeczy, o których piszą gazety. Robiła te małe, codzienne, których wartość dostrzega się często dopiero wtedy, gdy nagle ich zabraknie. Teraz już nie przypomni mamie o lekach. Nie zadba o to, by kawa nie wystygła. Nie zapyta, czy wszystko w porządku. Nie będzie Jej w tych zwyczajnych chwilach...” - napisała w swoim wpisie pani Joanna.

Pani Joanna zwróciła się także z apelem o to, by dramatyczne wydarzenia z 7 listopada nie zostały sprowadzone wyłącznie do policyjnych statystyk, zaznaczając, jak ogromną wyrwę spowodowała śmierć 61-latki.

„Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym. Człowiekiem, którego obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. Nie pozwólmy, by Jej bezsensowna śmierć odeszła w zapomnienie. Bo za każdą informacją o kolejnej ofierze kryje się czyjś cały świat. A wraz z Jej odejściem część naszego świata przestała istnieć” - dodała siostra zmarłej we wspomnianym wpisie.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Tak wyglądał przebieg ataku

Tragiczne sceny rozegrały się 7 listopada około godziny 15:00. Jak ustalili policjanci oraz prokuratura, 24-letni Michał O. z województwa świętokrzyskiego wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych ludzi.

Bilans tego ataku to 15 osób rannych oraz 6 ofiar śmiertelnych. Oprócz Doroty Baran życie stracili wówczas 47-letnia Ewelina Serafin pochodząca z Sędziszowa Małopolskiego, 53-letnia Izabela Woźna z Wielkopolski, związany zawodowo z krakowskimi Sukiennicami 51-letni Robert Kosidło, 51-letnia turystka z Austrii, a także 32-letni szkocki DJ James Campbell. Jednocześnie śledczy badają okoliczności śmierci rodziców oraz siostry 24-letniego napastnika, których ciała znaleziono w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdyż wszystko wskazuje na to, że Michał O. zabił ich jeszcze przed wyjazdem do stolicy Małopolski.

Krwawy atak w sercu Krakowa powstrzymała dopiero szybka i bohaterska interwencja dwóch funkcjonariuszy, starszego posterunkowego Jakuba Kulika i starszego posterunkowego Artura Morańskiego. Policjanci z narażeniem własnego życia obezwładnili uzbrojonego zamachowca, dzięki czemu ocalili kolejnych przechodniów. W trakcie tej akcji Michał O. doznał bardzo poważnych obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci.