Dwa pogrzeby ofiar zamachowca z Krakowa. Ewelina i Robert zostaną pochowani o tej samej godzinie

Pogrzeby ofiar zamachu w Krakowie. Kiedy i gdzie spoczną Ewelina Serafin i Robert Kosidło?

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym, gdzie uzbrojony 24-latek zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Brutalny zamach kosztował życie sześciu osób, a kilkanaście kolejnych odniosło obrażenia. W gronie zamordowanych znaleźli się Ewelina Serafin oraz Robert Kosidło, którzy teraz spoczną w rodzinnych stronach.

Pochodząca z Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu 47-letnia Ewelina aktywnie działała w strukturach Szlachetnej Paczki w rejonie ropczycko-sędziszowskim. Zarówno rodzina, jak i współpracujący z nią wolontariusze zapamiętali ją jako niezwykle empatyczną kobietę, która zawsze chętnie pomagała osobom w potrzebie.

Wiadomość o jej nagłej śmierci głęboko wstrząsnęła mieszkańcami rodzinnego miasta oraz członkami samej organizacji. Przedstawiciele Szlachetnej Paczki opublikowali w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie zamordowanej działaczki.

Uroczystości pogrzebowe Eweliny zaplanowano na sobotę, 14 listopada, w jej rodzinnym Sędziszowie Małopolskim. Wierni zgromadzą się w tamtejszym kościele farnym o godzinie 14 na modlitwie różańcowej, po której o godzinie 14.30 rozpocznie się msza żałobna. Następnie urna z prochami zmarłej 47-latki zostanie złożona na cmentarzu komunalnym.

Dokładnie w tym samym dniu i o godzinie 14 rozpocznie się ostatnie pożegnanie Roberta Kosidły, który pochodził z Kraśnika w województwie lubelskim. Dotarcie do jego krewnych zajęło służbom kilka dni od momentu zamachu, ponieważ przez pomyłkę w nazwie miasta rodziny szukano początkowo w Rybniku.

Mężczyzna w chwili ataku próbował uciec przed kulami napastnika. Z relacji jego znajomego, Adama Szyfki, wynika, że Robert przebywał w rejonie stoisk handlowych i szukał ratunku w pobliskim sklepie, jednak nie udało mu się ujść z życiem.

Ceremonia pogrzebowa w Kraśniku rozpocznie się o godzinie 13.30 różańcem w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Punktualnie o godzinie 14 księża odprawią mszę świętą pogrzebową, a po jej zakończeniu urna z prochami Roberta spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

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Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Michał Oksiński zabił sześć osób

Krwawy dramat w ścisłym centrum Krakowa rozegrał się w sobotę, 7 listopada, gdy 24-letni Michał Oksiński zaczął strzelać do ludzi przebywających na Rynku Głównym. Wybuchła panika, a przechodnie próbowali ratować się ucieczką do okolicznych restauracji i sklepów, jednak dla sześciu osób spotkanie z uzbrojonym napastnikiem zakończyło się śmiercią.

Bilans tego brutalnego ataku to łącznie sześć ofiar śmiertelnych oraz kilkunastu rannych. Dokładne okoliczności tragedii oraz motywy działania 24-letniego sprawcy, który zmarł w szpitalu w poniedziałek 9 listopada, wyjaśniają obecnie prowadzący śledztwo funkcjonariusze.