Wyjątkowa małopolska wieś na Szlaku Orlich Gniazd. Zachwycają się nią nawet za granicą

Sułoszowa. Jedna z najdłuższych i najpiękniejszych ulicówek w Polsce. Wieś znów na ustach internautów

Sułoszowa to wyjątkowa małopolska wieś, której piękno i urok doceniają również zagraniczni internauci. W ubiegłym roku w mediach społecznościowych prawdziwym uznaniem cieszyła się fotografia zamieszczona przez Iana Bremmera przedstawiające właśnie Sułoszową. Post ten polubiło ponad 48 tys. osób. Więcej informacji znajdziecie w przygotowanym materiale. Sułoszowa kolejny raz trafiła na usta zagranicznych internautów. Widok wsi z lotu ptaka udostępnił portal „Project Nightfall” obserwowany przez 17 mln użytkowników.

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Dlaczego wieś Sułoszowa jest tak wyjątkowa? Sułoszową zaliczamy do tzw. ulicówek, czyli typów wsi o zwartej zabudowie po obu stronach drogi. Wyglądem przypomina ona długą miejską ulicę, wzdłuż której rozciągają się liczne zabudowania. Co ciekawe, to właśnie w Małopolsce leżą najdłuższe ulicówki w Polsce. Sułoszowa liczy około dziewięciu kilometrów długości i należy do grona najdłuższych ulicówek w kraju, choć wcale nie znajduje się na szczycie tej listy. Najdłuższą tego typu wsią w Polsce jest Zawoja (powiat suski) licząca 18 kilometrów. Sułoszowa to bez wątpienia wyjątkowe miejsce w Małopolsce, a jej historia sięga jeszcze czasów średniowiecza. Wieś Sułoszowa jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Przebiega przez nią słynny Szlak Orlich Gniazd, oraz europejski szlak kulturowy i pątniczy „Via Regia”. Na terenie administracyjnym Sułoszowej leżą także Zamek Pieskowa Skała oraz słynna Maczuga Herkulesa, gdyż południowa część wsi leży na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Poznajcie piękno Sułoszowej w przygotowanej galerii.

Quiz. Kultowe miejsca w Małopolsce. Rozpoznasz je na zdjęciach? Pytanie 1 z 9 1. Na tym zdjęciu widzimy: Kopalnię Soli Wieliczka szyb naftowy w Gorlicach podziemia Rynku Głównego w Krakowie Następne pytanie

Raport - Marek Jakubiak

Unikalny układ pól – fenomen kolorowych pasów ziemi

Jednym z najbardziej zjawiskowych elementów, które rozsławiły Sułoszową, jest unikalny układ otaczających ją pól uprawnych. Widziane z lotu ptaka tworzą one niezwykłą mozaikę wielobarwnych, wąskich pasów, ciągnących się prostopadle do głównej drogi. Ten charakterystyczny krajobraz jest efektem historycznego rozłogu ziemi, gdzie każde gospodarstwo otrzymywało długi, ale wąski kawałek gruntu. Taki podział sprawia, że w zależności od pory roku i rodzaju upraw, cała dolina mieni się odcieniami zieleni, żółci i brązu, tworząc malowniczy, przypominający patchworkowy kobierzec widok.

Praktyczne porady dla turystów: jak dojechać i gdzie zaparkować

Dzięki swojemu położeniu na popularnym Szlaku Orlich Gniazd, Sułoszowa jest doskonale dostępna dla turystów. Najwygodniej dotrzeć tu samochodem, kierując się na trasę łączącą Kraków z Częstochową. Miejsca parkingowe można znaleźć w pobliżu najważniejszych atrakcji, w tym przy Zamku Pieskowa Skała, który znajduje się na terenie administracyjnym wsi. To idealna baza wypadowa do zwiedzania zarówno samej Sułoszowej, jak i Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wieś stanowi również świetny punkt na trasie dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Przebiega tędy zarówno czerwony pieszy Szlak Orlich Gniazd (o długości 164 km), jak i jego rowerowy odpowiednik (ok. 190 km). Obie trasy są znakomicie oznakowane i prowadzą malowniczymi drogami asfaltowymi oraz gruntowymi, oferując przy tym dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w tym wiaty i miejsca na odpoczynek.

Charakterystyczna architektura i typy zabudowy w Sułoszowej

Poza imponującym układem ulicówki, warto zwrócić uwagę na samą architekturę wsi. Chociaż dominuje tu zwarta, nowoczesna zabudowa jednorodzinna, w regionie Ojcowskiego Parku Narodowego, obejmującego południową część Sułoszowej, wciąż można odnaleźć przykłady tradycyjnego budownictwa. W pobliskich miejscowościach, takich jak Ojców, zachowały się charakterystyczne drewniane wille i domy wzniesione w stylu szwajcarskim. Ten typ architektury, popularny na przełomie XIX i XX wieku, świadczy o uzdrowiskowych tradycjach okolicy i dodaje jej historycznego uroku.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 05.02.2025 r.