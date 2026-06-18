Pomaganie Buduje 2026. Jak polskie budownictwo zamienia relacje i sportową rywalizację w realną pomoc?

Pomaganie Buduje, inicjatywa Fundacji Rodziny Maj im. Piotra Maja na stałe wpisała się w kalendarz polskiego środowiska budowlanego. Podobnie jak dobrze zaplanowana inwestycja łączy kompetencje, ludzi i odpowiedzialność, tak projekt co roku integruje przedsiębiorców, sportowców, liderów oraz partnerów społecznych, przekuwając relacje w konkretne działania.

Tam, gdzie relacje zmieniają się w konkretne działanie.

Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że siłą branży są nie tylko wyniki finansowe, technologie i zrealizowane inwestycje. Jej prawdziwym fundamentem są ludzie, wzajemne zaufanie oraz gotowość do działania na rzecz innych. Projekt Pomaganie Buduje 2026 został oparty na trzech filarach: biznesie, sporcie i filantropii. W ramach inicjatywy odbyły się trzy wydarzenia: Majowa Noc Zwycięzców, III Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Kolarstwie Szosowym oraz Miasteczko Relacji przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania wartościowych partnerstw biznesowych.

Każde z tych wydarzeń miało inny charakter, ale wszystkie prowadziły do jednego celu: budowania wzajemnej społeczności, w której słowo „odpowiedzialność” ma realny wpływ.

Pierwszym rozdziałem tegorocznej edycji była Majowa Noc Zwycięzców. 16 maja w Hotelu Narvil pod Warszawą spotkało się 360 przedsiębiorców, liderów rynku, filantropów oraz przedstawicieli branży budowlanej i technologicznej.

Wieczór połączył sztukę, odpowiedzialny biznes i filantropię. Podczas aukcji uczestnicy licytowali wyjątkowe przedmioty oraz doświadczenia niedostępne w regularnej sprzedaży.

Największą wartością wydarzenia nie były jednak same licytacje. Gala stała się przestrzenią spotkań osób, które wierzą, że sukces biznesowy może i powinien służyć budowaniu trwałej zmiany społecznej.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

III Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Kolarstwie Szosowym

Kilkanaście dni później emocje przeniosły się na trasę III Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Kolarstwie Szosowym. Na starcie stanęło 173 zawodników.

Od pierwszych kilometrów było jasne, że będzie to jeden z najbardziej wymagających wyścigów w historii tego wydarzenia. Wysokie tempo, odważne ataki i walka z czasem do ostatnich metrów dostarczyły zawodnikom i kibicom prawdziwie sportowych emocji.

W kategorii mężczyzn zwyciężył Krzysztof Kuczyński, a wśród kobiet najszybsza była Katarzyna Konstanty. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce ex aequo zajęły trzy zespoły: BUDIMEX, STRABAG i ERBUD.

Choć na trasie nie brakowało rywalizacji, wszyscy uczestnicy jechali w jednym kierunku, ku wspólnemu celowi. Każdy pokonany kilometr miał znaczenie i był częścią większej historii pomocy.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Miasteczko Relacji - biznes, który buduje wartość

Równolegle w siedzibie firmy SMAY, głównego sponsora wydarzenia, działało Miasteczko Relacji. W spotkaniach uczestniczyły 333 osoby, korzystające z systemu business matchingu, rozmów networkingowych oraz stref przygotowanych przez partnerów inicjatywy.

Program merytoryczny koncentrował się na przywództwie, rozwoju przedsiębiorców, komunikacji oraz budowaniu relacji, które mogą prowadzić do nowych projektów, partnerstw i wspólnych działań społecznych.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Tomasz Paszyna, Natalia Rybarczyk, Wiktor Tokarski oraz Monika Butryń. Eksperci dzielili się doświadczeniem związanym ze skutecznym zarządzaniem, rozwojem liderów i budowaniem odpowiedzialnych organizacji.

Miasteczko Relacji pokazało, że networking nie musi kończyć się na wymianie wizytówek. Może być początkiem współpracy, która przynosi wartość biznesową, społeczną i ludzką.

Najważniejszy wymiar inicjatywy Pomaganie Buduje pozostaje niezmienny

Za sportowymi emocjami, biznesowymi spotkaniami i galą charytatywną stoją konkretni ludzie, ich historie oraz potrzeby. Tegoroczne zbiórki i licytacje przyniosły rekordowy rezultat. Łącznie udało się zebrać 3 029 500 zł, to więcej niż w poprzedniej edycji.

To także najwyższy wynik w historii projektu i najlepszy dowód na to, że współpraca całego środowiska może prowadzić do realnej, mierzalnej zmiany. Zebrane środki zostaną przeznaczone na długofalowe działania Fundacji Rodziny Maj im. Piotra Maj i jej podopiecznych a przede wszystkim na:

Dom bez barier - budowę bezpiecznego domu dostosowanego do potrzeb Kubusia Serwina; Projekt SENS rozszerzenie programu wsparcia psychologicznego na kolejne dzieci i rodziny, realizowany wspólnie z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. ODDECH 2.0 to kontynuacja długofalowej pomocy dla dzieci i rodzin objętych wsparciem psychologicznym w Ołdrzychowicach.

Pomoc nie jest tu jednorazowym gestem. Jest konsekwentnie prowadzonym procesem, którego celem jest trwała poprawa jakości życia Podopiecznych Fundacji.

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Wyścig trwa dalej. Każdy może dołączyć do Peletonu Dobra

Choć główne wydarzenia tegorocznej edycji dobiegły końca, Pomaganie Buduje nadal trwa. Do 30 czerwca prowadzona jest akcja „Kilometry, które budują”, w której każdy przejechany kilometr może zostać zamieniony w realne wsparcie dla Podopiecznych Fundacji Rodziny Maj im. Piotra Maj. Do Peletonu Dobra może dołączyć każdy niezależnie od poziomu sportowego, pokonywanego dystansu czy miejsca, w którym wsiada na rower. Najważniejsze jest wspólne działanie i przekonanie, że nawet niewielki wysiłek, pomnożony przez zaangażowanie setek osób, może przynieść wielką zmianę.

Dołącz i dorzuć swoje kilometry: kilometry.pomaganiebuduje.pl

Pomaganie nabiera rozpędu

Trzecia edycja Pomaganie Buduje pokazała również coś, czego nie da się w pełni opisać samymi liczbami. Wokół inicjatywy powstała społeczność ludzi, którzy chcą wygrywać nie tylko w biznesie i sporcie, lecz także we wspieraniu inicjatyw, które łączą branże. Społeczność, która z roku na rok rośnie, inspiruje i przyciąga kolejnych przedsiębiorców, partnerów, sportowców oraz liderów.

Pomaganie Buduje powróci w 2027 roku

Przygotowania do czwartej edycji już trwają, a organizatorzy zapowiadają jeszcze większą mobilizację branży i kolejne kroki, których efektem będzie kolejne konkretne działanie. Bo kiedy biznes, sport i odpowiedzialność społeczna jadą w jednym peletonie, zwycięstwo nie należy do jednej osoby.

Wygrywają wszyscy, którzy zdecydowali się pomagać.

Kilometry dla Fundacji | Pomaganie Buduje

Materiał i wydarzenie pod patronatem Radia ESKA.