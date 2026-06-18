Znany krakowski adwokat Jerzy Sioła nie żyje. Potrącił go pijany Ukrainiec

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2026-06-18 13:17

W wyniku potrącenia przez nietrzeźwego kierowcę zginął ceniony adwokat z Krakowa, mecenas Jerzy Sioła - dowiedziało się Radio Eska. 79-letni prawnik padł ofiarą bezmyślności i przestępczej brawury obywatela Ukrainy, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków. Po spowodowaniu śmiertelnego wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając umierającego człowieka na pastwę losu.

Policyjny parawan z napisem WSTĘP WZBRONIONY i POLICJA na miejscu zdarzenia w Krakowie, gdzie pijany Ukrainiec śmiertelnie potrącił mecenasa Jerzego Siołę. Więcej o tragedii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Robert Zalewski/Super Express zdjęcie ilustracyjne
  • Znany krakowski adwokat Jerzy Sioła (79 lat) zginął śmiertelnie potrącony na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej w centrum Krakowa.
  • Sprawcą wypadku jest nietrzeźwy obywatel Ukrainy, który uciekł z miejsca zdarzenia; był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
  • W samochodzie sprawcy była również kobieta, którą policja odnalazła pod Sandomierzem; kierowcy grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Nie żyje mecenas Jerzy Sioła. Został potrącony przez pijanego Ukraińca

Jak dowiedzieli się reporterzy Radia ESKA, tragiczny wypadek miał miejsce w centrum miasta, na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej. To właśnie tam 79-latek został uderzony przez samochód, którego kierowca, zamiast udzielić pomocy, wybrał ucieczkę.

Sprawcą okazał się być obywatel Ukrainy, który prowadził pojazd w stanie upojenia – zarówno alkoholowego, jak i narkotykowego. W samochodzie znajdowała się również kobieta, która, podobnie jak kierowca, próbowała zniknąć. Szybka reakcja policji doprowadziła do zlokalizowania i zatrzymania obojga.

- Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego. Był to 47-letni obywatel Ukrainy. Wstępne badanie wykazało, że był nietrzeźwy. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące - powiedział Radiu Eska kom. Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

- Tą pasażerkę policjanci zatrzymali wczoraj na terenie powiatu sandomierskiego. Jest to 46-letnia kobieta. Ona dzisiaj będzie doprowadzona do prokuratury - dodał kom. Szpiech.

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Jaka kara grozi nietrzeźwemu kierowcy?

Dla nietrzeźwego kierowcy konsekwencje prawne będą niezwykle surowe. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z polskim prawem, spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków, połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia, jest traktowane jako przestępstwo o wyjątkowo wysokiej szkodliwości społecznej. Takie połączenie czynów drastycznie zaostrza wymiar kary. 

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