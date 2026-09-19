Pożar auta w tunelu na Zakopiance. Trasa w stronę Tatr została zablokowana

Pożar w tunelu na trasie S7. Kłęby dymu na drodze do Zakopanego

Do groźnego incydentu doszło około godziny 6:35 na ekspresowej trasie S7, dokładnie w nawie prowadzącej w kierunku polskiej stolicy Tatr. Pojazd osobowy niespodziewanie stanął w płomieniach, generując ogromne ilości gęstego dymu, który momentalnie wypełnił przestrzeń przeprawy. Pozostali zmotoryzowani, poruszający się tuż za płonącym wozem, byli zmuszeni do gwałtownego hamowania i nerwowego oczekiwania tuż przed wjazdem pod ziemię.

Do akcji natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej, które bardzo szybko dotarły na miejsce zdarzenia. Strażacy wyposażeni w specjalistyczne aparaty ochrony dróg oddechowych weszli do zadymionego obiektu, aby sprawnie stłumić ogień i upewnić się, że nikt nie został uwięziony we wnętrzu płonącego wraku.

GDDKiA zamyka ruch na Zakopiance. Gigantyczne korki w stronę Tatr

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trasa w stronę stolicy polskich gór została całkowicie wyłączona z użytku. Przejazd odbywa się wyłącznie sąsiednią nitką prowadzącą w kierunku Krakowa, co błyskawicznie przełożyło się na gigantyczne zatory i ogromną frustrację turystów jadących na Podhale.

Przedstawiciele GDDKiA szacowali, że utrudnienia na tym newralgicznym odcinku Zakopianki potrwają mniej więcej do godziny 8:30. W tym czasie pracujące na miejscu ekipy usuwają zniszczony wrak pojazdu, intensywnie wietrzą zadymioną infrastrukturę oraz dokładnie weryfikowały stan zainstalowanych tam systemów bezpieczeństwa.

Na ten moment ratownicy nie ustalili jeszcze jednoznacznej przyczyny pojawienia się ognia. Funkcjonariusze policji wraz ze strażakami prowadzą teraz szczegółowe dochodzenie, które ostatecznie ma wyjaśnić, czy zawiniła usterka techniczna samochodu, czy też zadziałały zupełnie inne okoliczności.

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