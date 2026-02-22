Protest przeciwko budowie ekskluzywnego hotelu. "Łapy precz od Kazimierza"

Mieszkańcy krakowskiego Kazimierza przeciwko budowie ekskluzywnego hotelu. Spór o kamienice

W niedzielę przed Kościołem Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu odbył się protest przeciwko tak zwanej gentryfikacji krakowskiego Kazimierza. To odpowiedź na działania Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, który jest właścicielem atrakcyjnych, zabytkowych kamienic przy ul. Józefa 9 i 11 i przy ul. Bożego Ciała 24. Zakon w 2011 roku wydzierżawił nieruchomości spółce deweloperskiej de Silva Haus, która najpierw doprowadziła budynki do ruiny, a teraz chce je przebudować na luksusowy hotel. Problemem pozostają lokatorzy, którzy od wielu lat zamieszkują mieszkania w kamienicy. I choć mają umowy najmu na czas nieokreślony, deweloper postanowił się ich pozbyć. Już w 2023 roku rodziny dostały wypowiedzenie najmu, a w grudniu ubiegłego roku, tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia deweloper wysłał im nakaz opuszczenia lokali do końca marca bieżącego roku.

Budowa hotelu oznacza, że mieszkający w budynku lokatorzy stracą swoje mieszkania

Zakonnicy wydzierżawili spółce kamienice na 70 lat, a ta chce przekształcić je na luksusowy hotel z zapleczem komercyjnym. A to oznacza, że mieszkający w budynku lokatorzy stracą swoje mieszkania, a prowadzący działalności gospodarcze drobni przedsiębiorcy – swoje biznesy, które często tworzą koloryt lokalny dzielnicy. Większość z lokatorów kamienicy zamieszkuje tu od urodzenia. To przeważnie starsi ludzie, którzy spędzili tu stałe życie, regularnie przez lata płacili czynsz i inne zobowiązania. Teraz mają trafić na ulicę. Deweloper otwarcie mówi, że budynek planuje przekształcić w drogi hotel i opróżnić go z najemców. Zasłania się także złym stanem technicznym kamienicy i koniecznością przeprowadzenia generalnego remontu. Mieszkańcy jednak nie mają złudzeń – Oni najpierw celowo doprowadzili te budynki do ruiny po to by teraz pod pretekstem generalnego remontu nas stąd wyrzucić – mówią.

