Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze wszystkich lokalnych stacji pomiarowych, jakość powietrza w stolicy Małopolski jest dziś bardzo dobra. Warunki atmosferyczne wyjątkowo sprzyjają mieszkańcom – niewielki ruch powietrza zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń tuż przy ziemi. Dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie tworzą dusznej warstwy nad miastem, dzięki czemu drobiny brudu są na bieżąco rozpraszane. Możemy bez przeszkód planować dłuższą aktywność na zewnątrz, trening na otwartym powietrzu czy spacer z najmłodszymi.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć stan powietrza, warto odnieść się do oficjalnych norm GIOŚ. Dla pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³. W przypadku pyłu PM2.5 roczna norma dopuszczalna to 20 µg/m³, z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by jego średnia dobowa wartość nie przekraczała 15 µg/m³.

Oto szczegółowy podgląd odczytów ze stacji monitorujących w Krakowie:

Kraków, Aleja Krasińskiego (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 18.8 µg/m³, PM2.5: 16.9 µg/m³ (indeks pyłów: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 08:00) – PM10: 18.8 µg/m³, PM2.5: 16.9 µg/m³ (indeks pyłów: bardzo dobry). Kraków, ul. Bujaka (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 21.4 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 08:00) – PM10: 21.4 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Bulwarowa (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 23.4 µg/m³, PM2.5: 19.1 µg/m³ (indeks pyłów: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 08:00) – PM10: 23.4 µg/m³, PM2.5: 19.1 µg/m³ (indeks pyłów: bardzo dobry). Kraków, ul. Złoty Róg (odczyt z godz. 07:00) – PM10: 25.1 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 07:00) – PM10: 25.1 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Piastów (odczyt z godz. 07:00) – PM10: 23 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 07:00) – PM10: 23 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Wadów (odczyt z godz. 07:00) – PM10: 27 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 07:00) – PM10: 27 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, Os. Swoszowice (odczyt z godz. 07:00) – PM10: 25.1 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry).

(odczyt z godz. 07:00) – PM10: 25.1 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10, indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Kamieńskiego (odczyt z godz. 08:00) – PM10: 18.5 µg/m³ (mierzono tylko pył PM10).

Wszystkie zarejestrowane stężenia pyłu PM10 wynoszą od 18.5 do 27 µg/m³, co oznacza, że dzisiejsze pomiary stanowią zaledwie około połowy dopuszczalnego limitu dobowego. Również wartości PM2.5 utrzymują niski poziom, pozwalając na pełen komfort oddechowy.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza, dymu ze spalin samochodowych oraz pyłów wyrzucanych z domowych kominów. Drobne cząsteczki tego zanieczyszczenia są niemal niewidoczne, lecz mogą z łatwością wnikać do dróg oddechowych. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na dłuższą przechadzkę lub trening, szczególnie jeśli jesteś w grupie osób bardziej wrażliwych na zanieczyszczenia.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie