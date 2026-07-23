Zbigniew Ziobro skomentował wyrok w sprawie śmierci jego ojca. Padły mocne słowa

Zbigniew Ziobro komentuje kluczowy zarzut i wyrok w sprawie ojca

Były szef resortu sprawiedliwości w swoim oświadczeniu zaznaczył, że dla niego najistotniejszym punktem czwartkowego orzeczenia krakowskiego Sądu Okręgowego jest stwierdzenie popełnienia błędu diagnostyczno-leczniczego przez Dariusza Dudkę. Zwrócił uwagę na ten fakt w zamieszczonym wpisie:

„Sąd (…) uznał, że ustalenia wskazują, iż lekarz popełnił błąd diagnostyczno‑leczniczy, który – zdaniem Sądu – wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 160 kodeksu karnego.”

Właśnie w przypadku Dudka wymiar sprawiedliwości zmienił wcześniejszą decyzję o uniewinnieniu, jednak ze względu na upływ czasu nie może zapaść wyrok skazujący. Zbigniew Ziobro podkreśla, że to najważniejszy wniosek z tego długotrwałego procesu:

„Po dwudziestu latach postępowania Sąd Okręgowy uznał, iż są bardzo poważne podstawy, by uznać, że Dariusz Dudek swoim postępowaniem naraził mojego Ojca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.”

Rodzina Ziobrów ubolewa nad przedawnieniem sprawy śmierci

Polityk w opublikowanym stanowisku nie ukrywał żalu, wskazując, że mimo potwierdzenia przez sąd słuszności zarzutów pod adresem jednego z medyków, przedawnienie zamyka drogę do jego ukarania.

„Taki finał postępowania jest dla naszej rodziny niezwykle bolesny.”

Były minister przypomniał, że uwaga bliskich od początku skupiała się na odpowiedzialności Dariusza Dudki, który nadzorował proces leczenia jego ojca. Sąd Okręgowy w czwartek podtrzymał prawomocne uniewinnienie pozostałej trójki zaangażowanych w leczenie lekarzy.

Były minister sprawiedliwości oskarża Sąd Rejonowy w Krakowie

W oświadczeniu znalazły się też mocne zarzuty wobec Sądu Rejonowego w Krakowie, orzekającego w pierwszej instancji. Zbigniew Ziobro wskazał na „rażące błędy i zaniechania” oraz ręczne przydzielanie spraw, omijające system losowania sędziów.

„Władze krakowskiego sądu ręcznie przydzielały tę sprawę sędziom wybranym według nieznanych, budzących wątpliwości kryteriów.”

Były minister sprawiedliwości podkreślił, że transparentny proces wyboru sędziów to podstawa sprawiedliwego orzekania, a łamanie tych procedur niszczy społeczne zaufanie do sądownictwa.

Zbigniew Ziobro dziękuje matce za walkę o sprawiedliwość

Najbardziej osobisty fragment wpisu polityka został poświęcony jego matce. Krystyna Kornicka-Ziobro, z zawodu lekarka, przez długie lata z determinacją dążyła do wyjaśnienia przyczyn śmierci męża.

„Przez dwadzieścia lat nie pozwoliła, by ta sprawa została zapomniana. (…) Gdyby nie Jej niezłomna postawa, dzisiejsze stwierdzenie przez Sąd Okręgowy (…) nigdy by nie zapadło.”

Ziobro skierował również słowa wdzięczności do prawników i prokuratora, którzy prowadzili to wieloletnie postępowanie.

Ustalenia sądu i fakty dotyczące śmierci Jerzego Ziobry

Zgodnie z czwartkowym orzeczeniem krakowski Sąd Okręgowy orzekł następująco:

podtrzymał uniewinnienie trójki lekarzy: prof. Jacka D., Katarzyny S. oraz Andrzeja K.,

zmienił wyrok w odniesieniu do Dariusza D., uznając jego błąd medyczny,

umorzył jego sprawę z powodu przedawnienia karalności.

Jerzy Ziobro przebywał na leczeniu w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim w czerwcu 2006 roku, a miesiąc później zmarł. Bliscy od samego początku podnosili kwestię błędów lekarskich. Chociaż w 2017 roku Sąd Rejonowy uniewinnił medyków, to apelacja pokrzywdzonych, wsparta kolejnymi ekspertyzami biegłych, sprawiła, że sprawa wróciła do rozpatrzenia. Ostateczny wyrok zapadł 23 lipca 2026 roku.

Były szef resortu sprawiedliwości o znaczeniu symbolicznego wyroku

Mimo że oskarżony przez rodzinę lekarz nie poniesie konsekwencji karnych, czwartkowy wyrok ma dla Ziobrów duże znaczenie symboliczne.

„Dzisiejszy wyrok nie przywróci życia mojemu Ojcu ani nie doprowadzi do ukarania sprawcy. Przynosi jednak coś niezwykle ważnego – sądowe potwierdzenie prawdy, o którą nasza rodzina walczyła przez dwadzieścia lat.”

Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie po 20 latach wydał wyrok w sprawie śmierci mojego Ojca, Jerzego Ziobry. Co najistotniejsze, Sąd podzielił najważniejszy i zasadniczy zarzut podniesiony przez pokrzywdzonych wobec wcześniejszego wyroku uniewinniającego. Uchylił wyrok dotyczący Dariusza…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 23, 2026

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Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć