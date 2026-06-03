Przez 30 lat zamykał córkę na klucz. Magdalena nie miała włosów ani zębów. Sąsiedzi zareagowali na dramat

Dramat 51-letniej dzisiaj Magdaleny K. rozgrywał się w jednym z bloków na krakowskiej Woli Duchackiej. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że kobieta dzieliła 63-metrowe mieszkanie z rodzicami oraz trójką rodzeństwa. Najbliższe otoczenie nie miało pojęcia o rozgrywającym się tam koszmarze. Sąsiedzi, przekonani, że zmagająca się z problemami zdrowotnymi Magdalena od lat przebywa w specjalistycznym ośrodku, nigdy nie usłyszeli zza ściany żadnych niepokojących odgłosów. Pani Grażyna, jedna z sąsiadek, w rozmowie z tabloidem podkreśla, że mijani na klatce schodowej członkowie sześcioosobowej rodziny K. wydawali się spokojnymi, zwyczajnymi ludźmi. Zniknięcie najstarszej córki tuż po szkole podstawowej nikogo nie zdziwiło.

Tajemnica na Woli Duchackiej: Rodzina K. i zniknięcie Magdaleny

Zewnętrzny obraz rodziny K. nie budził żadnych podejrzeń. Głowa rodziny, 75-letni dziś Kazimierz K., cieszył się szacunkiem jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jego żona również była związana ze szkolnictwem, pracując w sekretariacie. Magdalena, urodzona w 1975 roku, była ich pierworodną córką. Po niej na świat przyszli kolejno bracia i siostra. Najmłodsze z rodzeństwa, urodzone w 1990 roku, boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi i jest ubezwłasnowolnione.

Kazimierz K., rozmawiając z dziennikarzami "Super Expressu", przekonuje, że początkowo ich życie toczyło się normalnie, a rodzina wspólnie wyjeżdżała na wakacje. 75-latek, podkreślając swoje starania o finansowe zabezpieczenie bliskich, wskazuje na ułożone własnoręcznie kafelki, ale nie umie racjonalnie wytłumaczyć trzydziestoletniej izolacji córki. Twierdzi jedynie, że po ukończeniu podstawówki Magdalena odmówiła dalszej edukacji, całkowicie wycofując się z życia społecznego. Według relacji ojca, kobieta zaczęła przejawiać niepokojące zachowania, polegające na żuciu własnych włosów i zakładaniu na głowę różnych przedmiotów. Mimo to, ani on, ani jego żona nie zdecydowali się na konsultację z lekarzem, diagnostykę, czy podanie córce leków.

Ojciec uwięzionej kobiety próbował usprawiedliwiać brak interwencji medycznej faktem, że Magdalena jadła, miała apetyt i rzekomo nie chorowała. 51-latka została całkowicie odcięta od świata - nie dysponowała własnymi pieniędzmi, nie wyrobiono jej nowego dowodu osobistego, a w mieszkaniu odłączono telefon stacjonarny, ponieważ, jak tłumaczy Kazimierz K., córka zbyt często z niego korzystała. Z zewnątrz nic nie wskazywało na tragedię, a gęsta roślinność na balkonie dodatkowo zasłaniała widok ciekawskim spojrzeniom sąsiadów.

Przerażający stan 51-latki: Rozpaczliwe wezwanie o pomoc i interwencja służb

Sąsiedzi żyli w błogiej nieświadomości, aż do momentu, gdy na ich balkonie zaczęły lądować zwinięte w kulkę kartki z rozpaczliwymi apelami o ratunek. Niezgrabnie wykaligrafowane wiadomości, zawierające słowa takie jak "ratunku", "policja" czy "córka", zmusiły ich do natychmiastowego działania.

Początkowa próba wezwania policji nie przyniosła rezultatów. Przełom nastąpił jednak pewnej nocy, gdy w drzwiach sąsiadów stanęła zdesperowana matka Magdaleny, Krystyna K., prosząc o dyskrecję i ratunek dla uwięzionej córki.

Dopiero wtedy sąsiedzi uświadomili sobie szokującą prawdę - Magdalena przez trzydzieści lat była więziona tuż za ich ścianą. Wezwane następnego dnia pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej spotkały się z odmową wpuszczenia do mieszkania ze strony Kazimierza K., który utrzymywał, że córka z nimi nie mieszka. Kobiety zauważyły jednak zamknięte na klucz drzwi i wróciły w asyście funkcjonariuszy policji. Widok, jaki ukazał się ich oczom, był makabryczny - Magdalena K. była w katastrofalnym stanie fizycznym, wyłysiała od zjadania własnych włosów i pozbawiona uzębienia. Wymagała natychmiastowej interwencji chirurgicznej i obecnie przebywa w szpitalu.

Kazimierz K. w rozmowie z tabloidem odpiera zarzuty o przemoc fizyczną i nadużywanie alkoholu. Choć 75-latek przyznaje się do winy w kwestii drastycznego zaniedbania córki i deklaruje chęć opieki, po początkowych odwiedzinach w szpitalu otrzymał zakaz wstępu. Sprawą zajęła się już prokuratura.

Będziemy monitorować rozwój wydarzeń i działania odpowiednich służb w tej sprawie.

Wstrząsające zdjęcia: Magdalena przez trzy dekady nie widziała świata. Cierpiała w milczeniu, zjadając własne włosy

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