Dyscyplina, mundurki i szare zeszyty

Codzienność ucznia w latach 50., 60., 70. czy 80. była ujęta w sztywne ramy. Obowiązkowe mundurki z tarczą na rękawie oraz dbanie o schludny wygląd stanowiły podstawę. Na korytarzach i w salach lekcyjnych panował porządek wymuszany przez surową dyscyplinę. Nierzadko przed rozpoczęciem zajęć uczniowie musieli ustawiać się w równych szeregach, a meldowanie gotowości klasy nauczycielowi dyżurnemu było standardową procedurą, która dziś mogłaby zadziwiać.

Wyposażenie plecaków również różniło się od współczesnych standardów. Zeszyty w prostych, szarych okładkach, pióra ze stalówką czy rzadko spotykane kolorowe długopisy były przedmiotami, o które dbano ze szczególną uwagą. Każdy przybór piśmienniczy, a zwłaszcza pachnąca gumka do mazania, traktowany był jak cenny skarb, który musiał wystarczyć na jak najdłużej. Na nogach królowały popularne „pepegi”, czyli proste tenisówki, które noszono niemal wszędzie.

System oceniania był wymagający – marzeniem każdego ucznia była piątka, natomiast otrzymanie dwói wiązało się z poważnymi konsekwencjami i kłopotami w domu. Za przewinienia można było trafić do „kozy”, co oznaczało konieczność zostania w szkole po lekcjach w ramach kary.

Od prac ręcznych po szkolenia obronne

Program nauczania w PRL-u kładł duży nacisk na umiejętności praktyczne i przygotowanie do życia w społeczeństwie. Na zajęciach praktyczno-technicznych, znanych jako ZPT, uczniowie nie tylko poznawali teorię, ale przede wszystkim pracowali rękami. Szycie fartuchów, konstruowanie drewnianych karmników dla ptaków czy pierwsze próby lutowania prostych układów elektrycznych pozwalały na zdobycie konkretnych umiejętności manualnych.

Równie istotnym elementem edukacji było przysposobienie obronne. Młodzież uczyła się zasad pierwszej pomocy, ale także obsługi masek przeciwgazowych czy sprawnego poruszania się z tornistrami, które miały imitować wojskowy ekwipunek. Wszystko to odbywało się w atmosferze powagi, często przerywanej oficjalnymi komunikatami nadawanymi przez szkolny radiowęzeł.

Szkoła była również miejscem intensywnej pracy społecznej. Zbiórki surowców wtórnych, takich jak makulatura, butelki czy metalowe kapsle, angażowały całe klasy i były traktowane jako naturalny obowiązek. Uczniowie brali także udział w działalności Szkolnych Kas Oszczędności (SKO), ucząc się od najmłodszych lat gospodarności i odkładania drobnych kwot na specjalnych książeczkach.

Smaki i symbole szkolnej codzienności

Mimo surowych zasad i licznych obowiązków, szkolne życie miało też swoje jaśniejsze, niemal legendarne strony. Największą popularnością cieszyły się sklepiki, w których można było zaopatrzyć się w kultowe przysmaki tamtej epoki. Oranżada w proszku, którą często wyjadano palcem prosto z papierka, czy guma „Donald” z dołączonymi historyjkami obrazkowymi, stanowiły dla ówczesnej młodzieży szczyt marzeń.

Wystrój sal i korytarzy przypominał o ówczesnej rzeczywistości politycznej. Na ścianach często widniały portrety pierwszych sekretarzy, a oficjalne apele i uroczystości państwowe stanowiły stały element kalendarza. Te wszystkie obrazy – od mundurków po czerwone paski na świadectwach dla najlepszych – tworzą spójny, choć pełen kontrastów i nostalgii obraz ówczesnej edukacji.

Czy te wspomnienia są ci bliskie? A może opowieści o „kozie”, SKO i lekcjach ZPT znasz tylko z relacji rodziców bądź dziadków? To doskonały moment, aby sprawdzić, ile wiedzy o dawnej szkole zostało w Twojej pamięci. Zapraszamy do rozwiązania quizu – przekonaj się, czy twoja znajomość realiów edukacji w czasach PRL zasłużyłaby na wzorową ocenę i czerwony pasek!

QUIZ. Tak wyglądała szkoła w czasach PRL. Ile z niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 1. ZPT to skrót dotyczący przedmiotu szkolnego. Jak się nazywał? Zajęcia Praktyczno-Techniczne Zajęcia Pracy-Techniki Zajęcia Pracy Następne pytanie