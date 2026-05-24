Rajd Corvettą nad Morskie Oko. Los Ukraińca przesądzony. Są nowe informacje

Ukrainiec, który wjechał samochodem pod Morskie Oko, otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen. Mężczyzna opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę.

Decyzja o zakazie wjazdu została podjęta na wniosek policji i ogłoszona przez wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka. Premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński domagali się surowych konsekwencji za ten incydent.

Początkowo policja ukarała kierowcę mandatem 100 zł i 8 punktami karnymi, gdyż miał on wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Sprawa jest nadal wyjaśniana, a Tatrzański Park Narodowy przygotowuje materiały dotyczące naruszenia przepisów.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk potwierdza. Ukrainiec otrzymał zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen!

W sobotę media obiegła informacja o ukraińskim influencerze, który luksusową Corvettą wjechał ponad 8 kilometrów w głąb Tatrzańskiego Parku Narodowego, docierając aż pod Morskie Oko. Trasa ta jest objęta bezwzględnym zakazem ruchu pojazdów mechanicznych. Początkowo policja ukarała go jedynie mandatem w wysokości 100 zł i ośmioma punktami karnymi. Jak później wyjaśniono, mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. Policjanci dali mu wiarę, co skutkowało symboliczną karą, która wzbudziła falę oburzenia w całym kraju. Fakt, że szlaban zagradzający wjazd na trakt był zdemontowany z powodu remontu drogi, dodatkowo skomplikował sytuację, jednak nie usprawiedliwiał naruszenia przepisów.

W niedzielę wiceszef MSWiA, Maciej Duszczyk, poinformował na platformie X, że Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen na pięć lat.

- Wiem, że dzisiaj jest inny kluczowy temat dyskusji, ale żeby zakończyć poprzedni, chciałbym poinformować, że zgodnie z wnioskiem Policji obywatel Ukrainy, który wjechał samochodem pod Morskie Oko otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen na 5 lat - napisał Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA.

Wymowne słowa o Sebastianie M.: "Szef jeździł agresywnie"