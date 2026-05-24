Rajd Corvettą nad Morskie Oko. Los Ukraińca przesądzony. Są nowe informacje

Adrian Teliszewski
2026-05-24 15:50

Los ukraińskiego influencera, który urządził sobie rajd Corvettą nad Morskie Oko, został przesądzony. Mężczyzna został objęty 5-letnim zakazem wjazdu nie tylko do Polski, ale do całej Strefy Schengen. Informację w tej sprawie przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Autor: Shutterstock; ГАВРИЛІВ АНДРІЙ/ Tiktok
  • Ukrainiec, który wjechał samochodem pod Morskie Oko, otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen. Mężczyzna opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę.
  • Decyzja o zakazie wjazdu została podjęta na wniosek policji i ogłoszona przez wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka. Premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński domagali się surowych konsekwencji za ten incydent.
  • Początkowo policja ukarała kierowcę mandatem 100 zł i 8 punktami karnymi, gdyż miał on wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Sprawa jest nadal wyjaśniana, a Tatrzański Park Narodowy przygotowuje materiały dotyczące naruszenia przepisów.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk potwierdza. Ukrainiec otrzymał zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen!

W sobotę media obiegła informacja o ukraińskim influencerze, który luksusową Corvettą wjechał ponad 8 kilometrów w głąb Tatrzańskiego Parku Narodowego, docierając aż pod Morskie Oko. Trasa ta jest objęta bezwzględnym zakazem ruchu pojazdów mechanicznych. Początkowo policja ukarała go jedynie mandatem w wysokości 100 zł i ośmioma punktami karnymi. Jak później wyjaśniono, mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. Policjanci dali mu wiarę, co skutkowało symboliczną karą, która wzbudziła falę oburzenia w całym kraju. Fakt, że szlaban zagradzający wjazd na trakt był zdemontowany z powodu remontu drogi, dodatkowo skomplikował sytuację, jednak nie usprawiedliwiał naruszenia przepisów.

W niedzielę wiceszef MSWiA, Maciej Duszczyk, poinformował na platformie X, że Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen na pięć lat.

- Wiem, że dzisiaj jest inny kluczowy temat dyskusji, ale żeby zakończyć poprzedni, chciałbym poinformować, że zgodnie z wnioskiem Policji obywatel Ukrainy, który wjechał samochodem pod Morskie Oko otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Strefy Schengen na 5 lat - napisał Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA.

