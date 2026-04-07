Rekordowe zyski z turystyki w Małopolsce. Na co region wyda 25 miliardów złotych?

Rekordowe zyski z turystyki w Małopolsce w 2025 roku. Ile pieniędzy zostawili turyści?

Małopolska przyciąga coraz więcej gości, co przekłada się na konkretne pieniądze dla całego regionu. W 2025 roku turystyka przyniosła ponad 25 miliardów złotych zysku, co jest wynikiem o 30% lepszym niż rok wcześniej. Region odwiedziło łącznie blisko 29 milionów osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Tak duży zastrzyk gotówki to zasługa nie tylko popularności samego Krakowa, ale też mniejszych miejscowości i lokalnych atrakcji.

Ruch turystyczny w Małopolsce to są dodatkowe środki, które płyną do regionu i turyści, którzy przyjechali do Małopolski w 2025 roku. W województwie zostawili ponad 25 miliardów złotych. I te środki również są inwestowane przez samorządy, przez nas na to, aby można było rozwijać szpitale, szkoły, infrastrukturę drogową, kolejową po to, abyśmy dalej byli regionem, który dynamicznie rozwija się - powiedział marszałek województwa Łukasz Smółka.

Zysk z turystyki nie trafia do jednej kieszeni. Pieniądze te zasilają budżety gmin, powiatów oraz samego województwa poprzez podatki. Dzięki temu możliwe jest planowanie dużych inwestycji, które będą służyć nie tylko przyjezdnym, ale przede wszystkim mieszkańcom Małopolski.

Co przyciąga turystów do Krakowa i Małopolski? Atrakcje, jedzenie i bezpieczeństwo

Na sukces Małopolski składa się kilka ważnych rzeczy. Turyści, którzy wybierają ten region, czują się tutaj przede wszystkim bezpiecznie. Chwalą sobie gościnność mieszkańców oraz jakość miejsc noclegowych. Dużą rolę odgrywa też lokalna kuchnia i małopolskie smaki, które stają się wizytówką regionu. Oprócz znanych wszystkim Tatr, turyści coraz chętniej wybierają aktywny wypoczynek, na przykład na rowerach.

Myślę, że na ten sukces składa się wiele elementów, czyli po pierwsze sukces Polski w ostatnich latach, czyli szybki rozwój gospodarczy, poprawa infrastruktury drogowej, świetne hotele, nowoczesny, zmodernizowany kraj i to połączenie z gościnnością, z serdecznością, z jakością obsługi. A w wypadku samej też Małopolski, no to oczywiście walory zarówno historyczne, czyli zabytkowe, historyczne, zadbane miasto takie jak Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, światowej klasy miejsce do odwiedzenia podobnie jak upamiętnienie Zagłady w obozie Auschwitz-Birkenau i walory przyrodnicze, czyli największa liczba parków narodowych świetnie przygotowanych do zwiedzania - wyjaśnił Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Województwo stawia też na mocną promocję poza granicami kraju. Przedstawiciele regionu pojawiają się na największych międzynarodowych targach oraz biorą udział w misjach gospodarczych. Dzięki temu Małopolska jest kojarzona jako nowoczesne i otwarte miejsce, co zachęca obcokrajowców do przyjazdu właśnie tutaj, a nie do innych krajów europejskich.

Inwestycje w Małopolsce dzięki turystyce. Nowe pociągi, ścieżki rowerowe i pomoc dla dzieci

Zarobione na turystyce pieniądze zostaną wydane na konkretne cele do 2029 roku. Jednym z najważniejszych planów jest zakup 25 nowych pociągów, które poprawią komfort podróżowania po województwie. Samorząd stawia też na zdrowie i pomoc najmłodszym. Bardzo ciekawym projektem jest rozbudowa Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika. Powstanie tam specjalny oddział dla dzieci, które zmagają się z uzależnieniem od telefonów komórkowych.

Z punktu widzenia województwa do końca 2029 roku zakupimy 25 nowoczesnych pociągów. I to jest fakt, bo umowy zostały podpisane, jeżeli chodzi o umowy wykonawcze. Następnie, jeżeli chodzi o rozbudowę szpitali, to Szpital Dziecięcy Świętego Ludwika przygotowuje inwestycję, która będzie pomagać dzieciom uzależnionym od telefonów komórkowych. Ścieżki rowerowe to są dziesiątki kilometrów realizowane przez województwo, chociażby w VeloSkawach - wyliczał marszałek Łukasz Smółka.

Dla fanów dwóch kółek dobrą wiadomością jest dalszy rozwój sieci ścieżek rowerowych VeloMałopolska. Już w kwietniu planowane jest otwarcie kolejnych odcinków w okolicach Wadowic i Krakowa. Region chce oferować turystom coraz więcej możliwości aktywnego spędzania czasu, co ma sprawić, że Małopolska pozostanie liderem turystyki w Polsce przez kolejne lata.

