Remont torów na trasie Kraków-Sędziszów. Pasażerów czeka prawdziwy koszmar

Kolejowy paraliż. Modernizacja torów na linii do Sędziszowa

Zarządca sieci rozpoczyna przebudowę szlaku do Sędziszowa. Najpierw robotnicy zajmą odcinek z Niedźwiedzia, by później przenieść się na tory biegnące z dworca Kraków Główny.

Fazy remontu PKP PLK. Jakie zmiany na stacjach?

Przebudowę infrastruktury torowej rozdzielono na trzy fazy.

- Prace obejmują wymianę torów, systemów sterowania ruchem, sieci trakcyjnej oraz budowę nowych peronów. Efektem inwestycji będzie zwiększenie przepustowości linii, wyższe prędkości pociągów oraz skrócenie czasu przejazdu, a także poprawa dostępności stacji i przystanków, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością. W trakcie robót występują utrudnienia – ograniczona jest dostępność infrastruktury, część pociągów zastępuje komunikacja autobusowa, a część kursuje trasami objazdowymi – informują PKP PLK.

Zastępcza komunikacja autobusowa z dworca RDN w Krakowie

Podróżnych czeka przesiadka do zastępczych autobusów, co automatycznie wydłuży dojazd do stolicy Małopolski. Pozostałe składy zwolnią tempo. Autobusy odjadą z dworca RDN, korzystając ze stanowiska G 13 na górnym poziomie oraz punktu G18 umiejscowionego na dolnej kondygnacji.

Sonda Często podróżujesz pociągami? Tak, często Dość rzadko W ogóle