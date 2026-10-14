RULE THE DANCE FLOOR! Weź udział w bezpłatnych warsztatach tanecznych lub zmierz się w Dance Battle w Bonarce już 17.10!

Sobota, 17 października, będzie w Bonarce dniem wypełnionym muzyką, bezpłatnymi warsztatami tanecznymi, pokazami, spotkaniami z instruktorami krakowskich szkół tańca oraz emocjonującą rywalizacją. To doskonała okazja, by spróbować nowych stylów, poznać lokalne środowisko taneczne i spędzić aktywnie czas w rytmie najlepszej muzyki. To po prostu wydarzenie dla wszystkich miłośników nowoczesnych stylów tanecznych!

W tajniki takich stylów jak k-pop, hip-hop, commercial, reggaeton, high heels, house dance czy breaking wprowadzą uczestników instruktorzy z krakowskich szkół tańca Mar Mur Dance Studio, Amore Dance Studio oraz BNB Academy of Dance. To właśnie z nimi, przez cały dzień będzie można doskonalić swe umiejętności na parkiecie. Na finał zaplanowano taneczną bitwę „Dance Battle”, w której uczestnicy zaprezentują szerszej publiczności swoją sprawność, talent, kreatywność i indywidualny styl.

Ambasadorem i prowadzącym „Rule The Dance Floor” będzie Jakub Ciąpała - tancerz, instruktor oraz konferansjer specjalizujący się w stylach street dance. Od lat związany ze środowiskiem tanecznym, z sukcesami występował na turniejach w kraju i za granicą. Przez cały dzień będzie on towarzyszył uczestnikom, dbając o wyjątkową atmosferę i pozytywną energię wydarzenia. Natomiast o godzinie 16:10 odbędą się specjalne warsztaty hip-hopowe prowadzone przez Rafała „TITO” Krylę, uznanego instruktora i tancerza.

Warto, by wszystkie osoby interesujące się nowoczesnym tańcem pojawiły się tego dnia w Bonarce, bo na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci kart podarunkowych Bonarki:

1. miejsce – karta podarunkowa o wartości 1 000 zł

2. miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł

3. miejsce – karta podarunkowa o wartości 300 zł

Dodatkowo jury przyzna specjalną Nagrodę Bonarki w postaci karty podarunkowej o wartości 500 zł.

To jednak nie koniec atrakcji

Na uczestników i kibiców czekać będą dodatkowe strefy, w tym strefa kreatywna z warsztatami, strefa chillout oraz punkt bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Nie zabraknie również konkursów i wyzwań z nagrodami, a na wszystkich odwiedzających będą czekać darmowe lody oraz włoskie słodkości.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program warsztatów

11:05-11:30 | K-pop | Mar Mur Dance Studio

11:35-12:00 | Hip-hop | Mar Mur Dance Studio

12:05-12:30 | Commercial | Mar Mur Dance Studio

12:35-13:00 | Reggaeton | Amore Dance Studio

13:05-13:30 | High Heels | Amore Dance Studio

13:35-14:00 | Commercial | Amore Dance Studio

14:05-14:30 | Hip-hop | BNB Academy of Dance

14:35-15:00 | Hip-hop Choreo | BNB Academy of Dance

15:10-15:35 | House Dance | BNB Academy of Dance

15:40-16:05 | Breaking | BNB Academy of Dance

16:10-17:10 | Warsztaty Hip-Hop z Rafałem „TITO” Krylą.

Centrum Handlowe Bonarka to wielofunkcyjne centrum handlowe, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 95 tys. m² powierzchni użytkowej znajduje się 230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Primark, Peek&Cloppenburg, TK Maxx, LEGO oraz kino Cinema City – jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Właścicielem i zarządcą Bonarki jest NEPI Rockcastle. Więcej na https://bonarka.com.pl