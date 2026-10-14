Skandaliczne sceny w centrum Krakowa! Dwie kobiety poszukiwane przez policję

Policja z Komisariatu I w Krakowie prosi o pomoc w identyfikacji dwóch kobiet odpowiedzialnych za zniszczenie mienia.

Do zdarzenia doszło 21 czerwca 2026 roku przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Krakowie pod numerem 47-83-52-914 lub mailowo na adres [email protected], zapewniona jest anonimowość.

Nocny wandalizm na ulicy Sławkowskiej. Co dokładnie wydarzyło się w centrum Krakowa?

Do zdarzenia doszło 21 czerwca 2026 roku przy popularnej ulicy Sławkowskiej w Krakowie. To właśnie tam dwie kobiety dokonały celowego uszkodzenia cudzego mienia. Jak informuje małopolska policja, czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten wyraźnie mówi, że kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wandalizm w historycznym centrum miasta zawsze budzi ogromne oburzenie opinii publicznej. Ulica Sławkowska, będąca jedną z kluczowych arterii prowadzących do krakowskiego Rynku Głównego, jest objęta gęstą siecią monitoringu. To właśnie dzięki kamerom udało się zabezpieczyć wyraźne zdjęcia poszukiwanych kobiet. Warto podkreślić, że niszczenie wspólnej przestrzeni oraz cudzej własności to problem, z którym krakowskie służby walczą niezwykle stanowczo. Sławkowska to miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców, jak i zagranicznych turystów, dlatego każdy akt wandalizmu w tym obszarze traktowany jest priorytetowo.

Policja z Krakowa publikuje wizerunek sprawczyń. Jak możesz pomóc w ich schwytaniu?

Mimo skrupulatnie prowadzonych działań śledczych, dotychczasowe czynności nie przyniosły przełomu. Tożsamość kobiet wciąż pozostaje zagadką dla krakowskich mundurowych. Z tego powodu śledczy z Komisariatu Policji I w Krakowie zdecydowali się na upublicznienie kadrów z monitoringu i apelują do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o poszukiwanych.

Policjanci zapewniają pełną anonimowość każdemu, kto zdecyduje się przekazać pomocne wskazówki. Jeśli rozpoznajesz kobiety ze zdjęć lub posiadasz wiedzę na temat ich miejsca pobytu, skontaktuj się z krakowską policją. Informacje można przekazywać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 47-83-52-914, bądź drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]. Każdy szczegół może okazać się kluczowy dla rozwiązania tej sprawy i pociągnięcia sprawczyń do odpowiedzialności karnej.

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