Rynek w Krakowie dzień po marszu milczenia. 5-letnie dziecko zostawiło poruszającą laurkę

Spis treści Znicze na rynku w Krakowie i poruszający list 5-latka dla bohaterów

Tysiące ludzi zgromadziły się 9 listopada 2026 roku na krakowskim rynku podczas marszu milczenia. W tłumie mieszkańców i turystów szli także politycy, którzy ponad podziałami uczcili pamięć ofiar w miejscach niedawnego dramatu, a wśród nich prezydent Polski Karol Nawrocki, premier RP Donald Tusk oraz prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Tragedia rozegrała się dokładnie 7 listopada, gdy 24-letni Michał O. z województwa świętokrzyskiego wjechał autem na płytę rynku i zaczął strzelać do ludzi, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych. Sam napastnik zmarł później w szpitalu wskutek odniesionych ran. Jeszcze większej masakrze zapobiegli starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański. Policjanci z narażeniem własnego życia rzucili się na świetnie uzbrojonego agresora i wygrali to starcie, a podczas marszu tłumy oddawały hołd zamordowanym i modliły się o szybki powrót do zdrowia bohaterskich funkcjonariuszy.

Jeszcze przed rozpoczęciem przemarszu w szpitalu u poszkodowanych mundurowych pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa uhonorowała rannych policjantów Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Sam marsz upłynął pod znakiem ogromnych emocji, które malowały się na twarzach przybyłych krakowian i przyjezdnych. Widoczne były łzy i głęboki smutek, którym towarzyszyły zaduma oraz nadzieja na to, że tak straszna i tragiczna w skutkach historia już nigdy się nie powtórzy.

Lokalna społeczność nie ma wątpliwości, że ten atak na zawsze zmieni oblicze miasta, jednak Kraków z pewnością wyjdzie z tego doświadczenia silniejszy. „Nadal będziemy tu przychodzić, nadal będziemy cieszyć się pięknem Krakowa, ale pamięć o bohaterach tych dni nigdy nie zgaśnie” – zaznaczali mieszkańcy. Podkreślano również konieczność zachowania w pamięci nazwisk oraz twarzy osób ratujących rannych, bo to właśnie dzięki ich postawie tragiczny bilans nie okazał się jeszcze wyższy.

Dzień po marszu milczenia, we wtorek 10 listopada 2026 roku o poranku, sytuację na krakowskim rynku sprawdził reporter „Super Expressu”. Poniżej przedstawiamy relację z tego miejsca.

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Znicze na rynku w Krakowie i poruszający list 5-latka dla bohaterów

Pierwsi przechodnie pojawili się na miejscu już o godzinie 9.00, przysłuchując się dźwiękom hejnału mariackiego. Zarówno turyści, jak i miejscowi ustawiali w kilku najważniejszych punktach rynku następne zapalone znicze, a obok nich układali biało-czerwone flagi, kwiaty i czarno-białe fotografie ofiar zamachu. Wśród pozostawionych listów z podziękowaniami dla bohaterów znalazła się również kolorowa laurka przygotowana przez 5-letnie dziecko.

„Thank you for making me feel safe. Dziękuję, że czuję się przy was bezpiecznie” – napisano w dwóch językach na rysunku podpisanym krótko jako »Louise, 5 lat«.

Chociaż na krakowskim rynku stopniowo odradza się codzienne życie, to wyraźnie czuć tam inną atmosferę, pełną spokoju i niespotykanej dotąd ciszy. Przechodnie z szacunkiem mijają kolejne uliczki i przystają w miejscach pamięci, wciąż z niedowierzaniem komentując ostatnie wydarzenia. Równolegle śledczy z prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego ataku, badając motywacje zamachowca oraz jego potencjalne powiązania. O kolejnych ustaleniach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

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