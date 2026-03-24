Burmistrz Niepołomic niewinny. Sąd oczyścił go z zarzutów

Blisko siedem lat trwała walka Romana Ptaka o oczyszczenie z zarzutów. Jak ustalili dziennikarze, sprawa zakończyła się dla niego pełnym zwycięstwem – sąd prawomocnie uznał, że nie popełnił przestępstwa, a jeden z wątków postępowania został zamknięty bez rozstrzygnięcia. W praktyce oznacza to, że były burmistrz Niepołomic, a obecnie starosta wielicki, nie poniesie żadnych konsekwencji karnych.

Sprawa przez lata elektryzowała opinię publiczną w Małopolsce. Dotyczyła inwestycji realizowanej w latach 2016–2017 w Niepołomicach, związanej z przygotowaniem budowy szkoły podstawowej – jednej z najważniejszych inwestycji gminy. W grudniu 2019 roku do akcji wkroczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, którego funkcjonariusze zatrzymali Romana Ptaka. Prokuratura zarzuciła mu przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

Śledczy kwestionowali przede wszystkim sposób przygotowania inwestycji – wybór projektu architektonicznego oraz kwestie związane z prawami autorskimi. Ich zdaniem mogło dojść do naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Roman Ptak niewinny. Sprawa miała także polityczny charakter

Sprawa szybko nabrała także politycznego wymiaru. Po zawieszeniu Ptaka funkcję burmistrza przejął komisarz wyznaczony przez rząd. Same Niepołomice to jedna z najlepiej rozwiniętych gmin regionu, znana m.in. z prężnie działającej strefy ekonomicznej, w której inwestowały międzynarodowe firmy.

Choć Roman Ptak został odsunięty od obowiązków, po kilku miesiącach sąd uchylił ten środek, co pozwoliło mu wrócić do kierowania miastem. W 2021 roku sprawa trafiła do sądu, a dwa lata później zapadł wyrok pierwszej instancji – niekorzystny dla samorządowca. Został on uznany za winnego i skazany na karę w zawieszeniu oraz grzywnę. Obrona natychmiast złożyła apelację.

Od początku Ptak i jego pełnomocnicy podkreślali, że działania władz gminy mieściły się w granicach prawa. Jak argumentował jego obrońca, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, nie można traktować decyzji inwestycyjnych samorządu jako przestępstwa, jeśli mieszczą się one w dopuszczalnej interpretacji przepisów.

Kluczowym zagadnieniem w apelacji była ocena, czy sposób przygotowania inwestycji – w tym wybór projektu i uregulowanie praw autorskich – faktycznie naruszał prawo, czy też był dopuszczalny w ramach działania samorządu.

Sąd II instancji przychylił się do argumentów obrony. Uchylił wcześniejszy wyrok i w najważniejszym zakresie uniewinnił Romana Ptaka. Jednocześnie drugi, mniej istotny wątek postępowania został umorzony, co definitywnie zamyka sprawę.

Oznacza to, że Roman Ptak pozostaje osobą niekaraną, a ciągnące się od 2019 roku postępowanie zostało ostatecznie zakończone – bez możliwości dalszego zaskarżenia.

Finał tej sprawy ma nie tylko znaczenie prawne, ale również polityczne i wizerunkowe. Mimo trwającego procesu Ptak pozostawał aktywny w samorządzie, a w 2024 roku objął stanowisko starosty wielickiego.