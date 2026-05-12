Czym dokładnie jest sambo i na czym polega ta sztuka walki?
Sambo to uniwersalny system walki, który wywodzi się z Ukrainy i zyskuje coraz większą popularność w Krakowie. Ta dyscyplina jest specyficznym połączeniem kilku znanych sportów, takich jak judo, kickboxing czy zapasy. Wyróżnia się trzy główne odmiany sambo, z czego dwie są spotykane na zawodach. Wersja sportowa skupia się głównie na chwytach i rzutach, a zawodnicy występują w specjalnych bluzach przypominających kimona, co pozwala na stosowanie różnych technik przytrzymywania przeciwnika.
Są trzy rodzaje sambo. Sambo sportowe, sambo kombat, które odbywają się w randze zawodów. Walka w sambo sportowym wygląda tak, że przeciwnicy są w strojach podobnych do kimona i zaczyna się walka od przychwytu. Kto wykona rzut, ten dostaje ilość punktów. Trochę jak w zapasach - powiedział przedstawiciel klubu Sambo Krak w rozmowie z Dominiką Baraniec.
Dla osób szukających mocniejszych wrażeń istnieje sambo bojowe (combat), które jest znacznie bardziej zbliżone do MMA. W tej odmianie dopuszczalne są nie tylko rzuty, ale także ciosy rękami, kopnięcia, a nawet uderzenia głową czy walka w parterze. Głównym celem tego systemu jest skuteczna samoobrona, która ma pozwolić na szybkie unieszkodliwienie napastnika w realnej sytuacji zagrożenia na ulicy.
Kto może trenować sambo w Krakowie? Wiek i wcześniejsze doświadczenie
Treningi sambo w krakowskim klubie przy ulicy Grochowskiej są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Choć wyczynowe uprawianie tego sportu i starty w zawodach wymagają zazwyczaj rozpoczęcia kariery przed 30. rokiem życia, to w formie rekreacyjnej może ćwiczyć niemal każdy. Co ciekawe, sambo jest sportem bardzo przyjaznym dla osób, które miały już kontakt z innymi sztukami walki. Najłatwiej odnajdą się tutaj byli zawodnicy judo, zapasów czy brazylijskiego jiu-jitsu, ponieważ baza ruchowa i chwyty są w tych dyscyplinach bardzo podobne.
Jeżeli mówimy o sporcie, to muszą być predyspozycje wiekowe, w miarę to do 30 roku życia. Jeżeli to jest ćwiczenie bardziej rekreacyjne dla siebie, w takim razie to nie ma żadnego przedziału wiekowego. Dziewczyny rywalizują między dziewczynami, a chłopcy między chłopcami - wyjaśnił przedstawiciel klubu.
Nieco trudniejsze zadanie czeka osoby trenujące wcześniej boks. Wynika to z faktu, że bokserzy są przyzwyczajeni do walki w dystansie, podczas gdy sambo opiera się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie, przychwytach za strój i walce w zwarciu. Niemniej jednak każda aktywność fizyczna jest dobrą bazą do rozpoczęcia przygody z tą uniwersalną sztuką walki.
Jak wyglądają zajęcia w klubie Sambo Krak i jak zacząć ćwiczyć?
Krakowski klub Sambo Krak oferuje treningi w sali o powierzchni 120 metrów kwadratowych, która jest w pełni przystosowana do bezpiecznego ćwiczenia rzutów i walki na macie. Grupy treningowe są kameralne i liczą zazwyczaj od 15 do 20 osób, co pozwala instruktorom na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Nowicjusze nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ sparingpartnerzy są dobierani pod kątem wagi oraz umiejętności, aby uniknąć kontuzji.
Każdy staje według swojej wagi, oczywiście. Nie trzeba się bać. Tylko że bardziej nastawieni jesteśmy na to, żeby osoba zdobyła zdrowie na tych treningach, a nie straciła je - podkreślił przedstawiciel krakowskiego klubu.
Osoby zainteresowane rozpoczęciem treningów mogą sprawdzić aktualny grafik zajęć w internecie i po prostu przyjść na salę przy ulicy Grochowskiej. Klub regularnie uczestniczy w turniejach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, dając szansę najbardziej ambitnym zawodnikom na sprawdzenie się w rywalizacji o mistrzostwo Polski czy wyjazdy na mistrzostwa Europy i świata. Sambo w Krakowie to nie tylko sport, ale przede wszystkim sposób na budowanie pewności siebie i poprawę ogólnego stanu zdrowia.