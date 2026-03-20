Samochód zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W środku znaleziono zwęglone ciało

Około godziny 2 w nocy z czwartku na piątek na ulicy Księcia Józefa w Krakowie miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek.

Samochód osobowy opuścił jezdnię, rozbił się na drzewie i natychmiast się zapalił.

Po ugaszeniu ognia strażacy odkryli w zniszczonym aucie zwłoki jednej osoby .

. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia.

Tragiczny wypadek na ulicy Księcia Józefa. W pożarze auta zginęła jedna osoba

Około 2:00 w nocy krakowskie służby otrzymały informację o poważnym zdarzeniu na ulicy Księcia Józefa. Według relacji świadków auto osobowe nagle wypadło z drogi, uderzyło w przydrożne drzewo i błyskawicznie zajęło się ogniem. Pożar bardzo szybko objął cały samochód, co znacznie utrudniło akcję ratunkową. Na miejsce natychmiast zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.

Kiedy strażakom udało się opanować i ugasić płomienie, rozpoczęto przeszukiwanie wraku. W zniszczonej kabinie dokonano makabrycznego odkrycia - znaleziono zwęglone szczątki jednej osoby. Na ten moment nie udało się ustalić tożsamości ofiary ani przyczyn, które doprowadziły do tragedii. Wyjaśnieniem wszystkich okoliczności wypadku zajmują się obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora.

Utrudnienia po wypadku na ulicy Księcia Józefa w Krakowie

W związku z tragicznym zdarzeniem ruch na ulicy Księcia Józefa został całkowicie wstrzymany. Służby pracujące na miejscu skupiły się na ugaszeniu pożaru, zabezpieczeniu terenu oraz wykonaniu dokładnych oględzin, niezbędnych do rekonstrukcji wypadku. Zabezpieczono wszystkie ślady, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu nocnych wydarzeń. Utrudnienia w ruchu w rejonie wypadku utrzymywały się przez kilka godzin.

