Wojewoda małopolski reaguje na doniesienia o schronisku w Nowym Targu

Ostatnie dni przyniosły wiele emocji związanych z sytuacją zwierząt w schronisku w Nowym Targu. Doniesienia medialne, które obiegły Polskę, sugerowały, że w placówce przy ul. Kokoszków mogło dochodzić do poważnych zaniedbań. W odpowiedzi na te niepokojące informacje, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwrócił się do wojewody małopolskiego o podjęcie stosownych działań. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar natychmiast zareagował, zlecając ponowną kontrolę schroniska.

W skład zespołu kontrolnego weszli doświadczeni specjaliści. W działaniach wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii z Nowego Targu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, a także pracownicy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Taki skład gwarantował kompleksowe i rzetelne sprawdzenie wszystkich aspektów funkcjonowania placówki. Ich zadaniem było dokładne zweryfikowanie warunków, w jakich przebywają zwierzęta, oraz ocena, czy spełnione są wszystkie normy dotyczące ich opieki i leczenia.

Schronisko w Nowym Targu pod lupą. Co wykazała kontrola dobrostanu zwierząt?

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi niepokojącej sytuacji zwierząt w schronisku przy ul. Kokoszków w Nowym Targu, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zlecił ponowną kontrolę placówki. Co ważne, kontrola nie wykazała uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. W działaniach wzięli udział powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Targu, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz pracownicy powiatowych inspektoratów weterynarii. Ponowna kontrola schroniska nie wykazała uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. U zwierząt po zabiegach nie stwierdzono nieprawidłowości - poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.