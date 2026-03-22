Schronisko w Nowym Targu na cenzurowanym. Pilny komunikat wojewody małopolskiego

Adrian Teliszewski
2026-03-22 20:08

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące schroniska dla zwierząt w Nowym Targu przy ulicy Kokoszków. Doniesienia o rzekomych uchybieniach w placówce wywołały falę oburzenia i skłoniły władze do natychmiastowej reakcji. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zlecił ponowną, szczegółową kontrolę schroniska.

  • Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zlecił ponowną kontrolę schroniska dla zwierząt przy ul. Kokoszków w Nowym Targu.
  • Kontrola została przeprowadzona na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, w związku z informacjami o niepokojącej sytuacji zwierząt.
  • W działaniach wzięli udział powiatowy lekarz weterynarii, funkcjonariusze policji oraz pracownicy inspektoratów weterynarii.
  • Ponowna kontrola nie wykazała żadnych uchybień związanych z dobrostanem zwierząt, w tym nie stwierdzono nieprawidłowości u zwierząt po zabiegach.

Wojewoda małopolski reaguje na doniesienia o schronisku w Nowym Targu

Ostatnie dni przyniosły wiele emocji związanych z sytuacją zwierząt w schronisku w Nowym Targu. Doniesienia medialne, które obiegły Polskę, sugerowały, że w placówce przy ul. Kokoszków mogło dochodzić do poważnych zaniedbań. W odpowiedzi na te niepokojące informacje, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwrócił się do wojewody małopolskiego o podjęcie stosownych działań. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar natychmiast zareagował, zlecając ponowną kontrolę schroniska.

W skład zespołu kontrolnego weszli doświadczeni specjaliści. W działaniach wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii z Nowego Targu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, a także pracownicy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Taki skład gwarantował kompleksowe i rzetelne sprawdzenie wszystkich aspektów funkcjonowania placówki. Ich zadaniem było dokładne zweryfikowanie warunków, w jakich przebywają zwierzęta, oraz ocena, czy spełnione są wszystkie normy dotyczące ich opieki i leczenia.

Polecany artykuł:

Nocna napaść na Rynku Głównym. Kobieta miała rozerwane ucho

Schronisko w Nowym Targu pod lupą. Co wykazała kontrola dobrostanu zwierząt?

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, nie stwierdzono uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi niepokojącej sytuacji zwierząt w schronisku przy ul. Kokoszków w Nowym Targu, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zlecił ponowną kontrolę placówki.  Co ważne, kontrola nie wykazała uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. W działaniach wzięli udział powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Targu, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz pracownicy powiatowych inspektoratów weterynarii. Ponowna kontrola schroniska nie wykazała uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. U zwierząt po zabiegach nie stwierdzono nieprawidłowości - poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.

