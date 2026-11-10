Siostra zamachowca z Krakowa była obiecującą malarką. Bliscy żegnają zamordowaną 21-latkę

Kim była siostra zamachowca z Krakowa? 21-letnia Magdalena studiowała na ASP

Magdalena miała 21 lat i dopiero zaczynała swoją artystyczną drogę. Była studentką trzeciego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wcześniej uczyła się w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez wiele lat uczęszczała też na zajęcia miejscowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, gdzie rozwijała talent plastyczny.

W 2024 roku została stypendystką Starosty Powiatu Ostrowieckiego. Takie wyróżnienie otrzymują młodzi ludzie, którzy mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami.

– Przeglądając prace Magdy z ogniska, trudno uwierzyć, że były wykonane przez dwunasto- czy czternastolatkę – wspominał w rozmowie z PAP Antoni Maciejko ze starostwa.

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Wystawa i sukcesy 21-letniej Magdaleny z Ostrowca Świętokrzyskiego

Magdalena interesowała się nie tylko malarstwem i grafiką. Pisała też wiersze i prozę. Nauczyciele zwracali uwagę na jej pracowitość, pomysłowość i dojrzałość artystyczną.

Wiosną 2024 roku, mając zaledwie 19 lat, zaprezentowała pierwszą indywidualną wystawę „Acne vulgaris” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej obrazy opowiadały o dorastaniu, emocjach i doświadczeniach młodych ludzi.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Tomasz Kandyba podkreślał, że talent Magdaleny wyróżniał ją już od dzieciństwa. Wierzył, że dziewczyna będzie dalej rozwijała swoją twórczość i odniesie sukces.

🇵🇱 Kraków police officer reloads with left hand and neutralizes the mass shooter despite severe chest gunshot wound. A new high-quality video shows the moment the 24-year-old Kraków shooter Michał O. opened fire on the Polish police officers Jakub Kulik and Artur Morański. The officers had only their pistols against the terrorist’s semi-automatic rifle. The attacker immediately opened fire on them. Both officers were struck by bullets but also managed to hit the attacker in an exchange of fire. Despite critical wounds, one of the policemen managed to get back up to his feet, reload his pistol with his uninjured left hand and finish the attacker off. Right after that, the wounded officer collapsed next to the shooter and lost consciousness. Only six minutes passed from the first shots on Market Square were fired the final shoot-out involving the officer Because the patrol officers moved in without hesitation and stopped the attacker, the attacker didn't manage to take up a position at the intersection where he crashed his car and continue shooting at the crowds.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026

Tragiczna śmierć siostry zamachowca z Krakowa. Poruszające wpisy uczelni i nauczycieli

Śmierć 21-latki wstrząsnęła jej nauczycielami i kolegami. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, z którym była związana przez lata, opublikowało pożegnalny wpis.

„Nie da się wyrazić słowami ogromu tragedii, która się wydarzyła. Nie będziemy nawet próbować” – napisano.

Magdalenę pożegnała również Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

„Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę” – przekazała uczelnia.

Ciało Magdaleny znaleziono w sobotę, 7 listopada, w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęli także jej rodzice. U całej trójki stwierdzono obrażenia postrzałowe. Jej 24-letni brat tego samego dnia zaatakował ludzi na Rynku Głównym w Krakowie. Zabił sześć osób, a 16 ranił. Napastnik zmarł w poniedziałek w szpitalu. Sprawę bada prokuratura.