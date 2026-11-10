Siostra zamachowca z Krakowa była obiecującą malarką. Bliscy żegnają zamordowaną 21-latkę

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Kim była siostra zamachowca z Krakowa? 21-letnia Magdalena studiowała na ASP
Magdalena miała 21 lat i dopiero zaczynała swoją artystyczną drogę. Była studentką trzeciego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wcześniej uczyła się w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez wiele lat uczęszczała też na zajęcia miejscowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, gdzie rozwijała talent plastyczny.
W 2024 roku została stypendystką Starosty Powiatu Ostrowieckiego. Takie wyróżnienie otrzymują młodzi ludzie, którzy mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami.
– Przeglądając prace Magdy z ogniska, trudno uwierzyć, że były wykonane przez dwunasto- czy czternastolatkę – wspominał w rozmowie z PAP Antoni Maciejko ze starostwa.
Wystawa i sukcesy 21-letniej Magdaleny z Ostrowca Świętokrzyskiego
Magdalena interesowała się nie tylko malarstwem i grafiką. Pisała też wiersze i prozę. Nauczyciele zwracali uwagę na jej pracowitość, pomysłowość i dojrzałość artystyczną.
Wiosną 2024 roku, mając zaledwie 19 lat, zaprezentowała pierwszą indywidualną wystawę „Acne vulgaris” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej obrazy opowiadały o dorastaniu, emocjach i doświadczeniach młodych ludzi.
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Tomasz Kandyba podkreślał, że talent Magdaleny wyróżniał ją już od dzieciństwa. Wierzył, że dziewczyna będzie dalej rozwijała swoją twórczość i odniesie sukces.
Tragiczna śmierć siostry zamachowca z Krakowa. Poruszające wpisy uczelni i nauczycieli
Śmierć 21-latki wstrząsnęła jej nauczycielami i kolegami. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, z którym była związana przez lata, opublikowało pożegnalny wpis.
„Nie da się wyrazić słowami ogromu tragedii, która się wydarzyła. Nie będziemy nawet próbować” – napisano.
Magdalenę pożegnała również Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
„Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę” – przekazała uczelnia.
Ciało Magdaleny znaleziono w sobotę, 7 listopada, w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęli także jej rodzice. U całej trójki stwierdzono obrażenia postrzałowe. Jej 24-letni brat tego samego dnia zaatakował ludzi na Rynku Głównym w Krakowie. Zabił sześć osób, a 16 ranił. Napastnik zmarł w poniedziałek w szpitalu. Sprawę bada prokuratura.