Siostra zamachowca z Krakowa była obiecującą malarką. Bliscy żegnają zamordowaną 21-latkę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-10 19:00

21-letnia Magdalena, którą znaleziono martwą razem z rodzicami w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, była bardzo zdolną młodą artystką. Siostra sprawcy zamachu w Krakowie studiowała malarstwo na ASP, otrzymywała stypendia i miała już za sobą pierwszą własną wystawę. „Miała wiele talentów i szerokie zainteresowania” – powiedział PAP przedstawiciel ostrowieckiego starostwa. Jej tragiczna śmierć poruszyła całą społeczność akademicką.

Portrety zamachowca z Krakowa i jego siostry Magdaleny z zasłoniętymi twarzami. O tragedii przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Facebook/Reprodukcja Art Service & YouTube

Kim była siostra zamachowca z Krakowa? 21-letnia Magdalena studiowała na ASP

Magdalena miała 21 lat i dopiero zaczynała swoją artystyczną drogę. Była studentką trzeciego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wcześniej uczyła się w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez wiele lat uczęszczała też na zajęcia miejscowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, gdzie rozwijała talent plastyczny.

W 2024 roku została stypendystką Starosty Powiatu Ostrowieckiego. Takie wyróżnienie otrzymują młodzi ludzie, którzy mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami.

– Przeglądając prace Magdy z ogniska, trudno uwierzyć, że były wykonane przez dwunasto- czy czternastolatkę – wspominał w rozmowie z PAP Antoni Maciejko ze starostwa.

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Wystawa i sukcesy 21-letniej Magdaleny z Ostrowca Świętokrzyskiego

Magdalena interesowała się nie tylko malarstwem i grafiką. Pisała też wiersze i prozę. Nauczyciele zwracali uwagę na jej pracowitość, pomysłowość i dojrzałość artystyczną.

Wiosną 2024 roku, mając zaledwie 19 lat, zaprezentowała pierwszą indywidualną wystawę „Acne vulgaris” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej obrazy opowiadały o dorastaniu, emocjach i doświadczeniach młodych ludzi.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Tomasz Kandyba podkreślał, że talent Magdaleny wyróżniał ją już od dzieciństwa. Wierzył, że dziewczyna będzie dalej rozwijała swoją twórczość i odniesie sukces.

Tragiczna śmierć siostry zamachowca z Krakowa. Poruszające wpisy uczelni i nauczycieli

Śmierć 21-latki wstrząsnęła jej nauczycielami i kolegami. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, z którym była związana przez lata, opublikowało pożegnalny wpis.

„Nie da się wyrazić słowami ogromu tragedii, która się wydarzyła. Nie będziemy nawet próbować” – napisano.

Magdalenę pożegnała również Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

„Żegnamy Magdę, młodą artystkę, członkinię naszej akademickiej wspólnoty, której życie zostało tak tragicznie przerwane. Jej śmierć pozostawi wśród nas bolesną pustkę” – przekazała uczelnia.

Ciało Magdaleny znaleziono w sobotę, 7 listopada, w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęli także jej rodzice. U całej trójki stwierdzono obrażenia postrzałowe. Jej 24-letni brat tego samego dnia zaatakował ludzi na Rynku Głównym w Krakowie. Zabił sześć osób, a 16 ranił. Napastnik zmarł w poniedziałek w szpitalu. Sprawę bada prokuratura.

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