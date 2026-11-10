Mówi, że znał Michała Oksińskiego. Zamachowiec brał dopalacze? "Śmieszyły go filmy gore i papież"

koleżanka sprawcy zamachu w Krakowie! "Rysował zamach na szkołę"

Zamach w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęło dziewięć osób

W sobotę, 7 listopada, uzbrojony mężczyzna zaczął strzelać w ścisłym centrum Krakowa. W wyniku tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Wśród ciężko rannych znaleźli się także dwaj funkcjonariusze policji podejmujący interwencję na miejscu zdarzenia. Sam napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się również w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie w rodzinnym domu sprawcy odkryto zwłoki jego siostry oraz rodziców. Bilans obu tych tragedii to łącznie dziewięć ofiar śmiertelnych. Organy ścigania prowadzą obecnie śledztwo pod kątem czynu o charakterze terrorystycznym.

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Niebezpieczne przedmioty w plecaku

Prowadzący youtube'owy kanał „Kryminopedia” przeprowadził rozmowę z anonimowym mężczyzną, który utrzymuje, że w przeszłości przyjaźnił się z Michałem Oksińskim. Rozmówca nie zdecydował się na ujawnienie swoich danych, ale jako dowód dawnej znajomości przedstawił archiwalne nagranie pochodzące według jego słów z tamtego okresu.

Według relacji mężczyzny jego znajomość z Michałem Oksińskim zaczęła się w 2018 roku na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Spędzali wówczas czas w większym gronie rówieśników. Rozmówca zapamiętał go jako osobę małomówną i wycofaną, a szczególną uwagę zwracał zawsze na jego plecak.

„Z plecakiem zawsze chodził, zawsze coś w tym plecaku musiał mieć. A to jakiś nóż, jakaś pałka teleskopowa” – wspomina rozmówca kanału „Kryminopedia”.

Z opowieści dawnego znajomego wynika, że Michał wykazywał duże zainteresowanie bronią i posiadał paralizator, a wolny czas chętnie spędzał na samotnych wyprawach do lasu oraz uprawianiu bushcraftu.

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Miał rozsyłać drastyczne filmy swoim znajomym

Bardzo duży niepokój budzą wspomnienia dawnego kolegi na temat wiadomości, które Oksiński przesyłał wybranym osobom ze swojego otoczenia.

„Pamiętam, że wysyłał do mojego kolegi jakieś genitalia, coś, jak ktoś się zabija, strzela sobie w głowę albo po prostu filmiki erotyczne. I jego to śmieszyło, i pisał miłych snów” – opowiada mężczyzna.

Rozmówca dodaje, że Michał udostępniał rówieśnikom treści powiązane z postacią Adolfa Hitlera. Mężczyzna podejrzewa, że kolega mógł darzyć dyktatora podziwem, jednak wyraźnie podkreśla, że są to wyłącznie jego osobiste przypuszczenia.

Michał Oksiński groził kolegom śmiercią po alkoholu?

Mężczyzna przywołał w pamięci także incydent, podczas którego znajdujący się pod wpływem alkoholu Michał zagroził grupie znajomych.

„Pamiętam, że wtedy się upił i powiedział do nas, że nas zabije. Wtedy zaczęliśmy się śmiać z niego, że co on w ogóle gada” – relacjonuje dawny znajomy.

W pamięci rozmówcy zapisała się również szarpanina, w trakcie której Oksiński wyjął pałkę teleskopową. Jeden z obecnych tam kolegów zdołał mu ją jednak odebrać, a sam Michał został wówczas pobity i stracił około 200 złotych, które agresor ostatecznie mu później oddał.

Używki w grupie znajomych i urwany kontakt z Michałem Oksińskim

W towarzystwie, w którym obracał się wówczas Oksiński, rzekomo powszechne było sięganie po alkohol, marihuanę, a z czasem także po dopalacze. Choć rozmówca osobiście nigdy nie widział Michała zażywającego te substancje, to ze słyszenia od innych osób wie, że on również miał z nimi kontakt.

W pewnym momencie Oksiński przestał pojawiać się w towarzystwie na okres trzech lub czterech miesięcy, a w okolicach 2020 roku kontakt z nim urwał się całkowicie. Dawny kolega przypomina sobie, że Michał wspomniał jednemu ze znajomych o zmaganiach z depresją, ale nie wiadomo, czy chorobę oficjalnie zdiagnozował u niego lekarz.

Szok po zamachu w Krakowie. Dawny znajomy komentuje zachowanie Oksińskiego

Przez następne lata mężczyzna nie miał żadnych wieści o losach dawnego znajomego, nie wiedział, gdzie pracuje, jak żyje ani z kim się spotyka. Prawdę o tym, że Michał odpowiada za krwawy atak w Krakowie, przekazała mu koleżanka, która najpierw dopytywała o ich dawną relację.

„Powiedziałem, że znam, zadawaliśmy się, ale to było dawno. A ona mówi, że on zabił tych ludzi. Zamarłem” – wspomina mężczyzna.

W obliczu tej tragedii rozmówca zaczął na nowo analizować wydarzenia z przeszłości, jednak stanowczo zaznacza, że nikt nie przewidziałby tak dramatycznego rozwoju wypadków.

„Gdybym wiedział, na pewno bym z nim pogadał. Ale nigdy nie podejrzewałbym, że on coś takiego zrobi i że zostanie terrorystą, i zabije swoich rodziców. Nikt z nas nie podejrzewał takiego czegoś nigdy w życiu” – mówi rozmówca.