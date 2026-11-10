Mówi, że znał Michała Oksińskiego. Zamachowiec brał dopalacze? "Śmieszyły go filmy gore i papież"

mverde
2026-11-10 17:05

Zamiłowanie do broni, noszenie przy sobie noża z paralizatorem, rozsyłanie drastycznych filmów oraz groźby śmierci kierowane do rówieśników. Mężczyzna podający się za dawnego znajomego Michała Oksińskiego, który dokonał krwawego zamachu w Krakowie, ujawnił kulisy ich relacji sprzed lat.

koleżanka sprawcy zamachu w Krakowie! "Rysował zamach na szkołę"

Zamach w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęło dziewięć osób

W sobotę, 7 listopada, uzbrojony mężczyzna zaczął strzelać w ścisłym centrum Krakowa. W wyniku tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Wśród ciężko rannych znaleźli się także dwaj funkcjonariusze policji podejmujący interwencję na miejscu zdarzenia. Sam napastnik zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się również w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie w rodzinnym domu sprawcy odkryto zwłoki jego siostry oraz rodziców. Bilans obu tych tragedii to łącznie dziewięć ofiar śmiertelnych. Organy ścigania prowadzą obecnie śledztwo pod kątem czynu o charakterze terrorystycznym.

Znicze przed blokiem. Tu mieszkała rodzina zamachowca z Krakowa. Boli mnie, że nie odpowie za swoje czyny
Galeria zdjęć 9

Niebezpieczne przedmioty w plecaku

Prowadzący youtube'owy kanał „Kryminopedia” przeprowadził rozmowę z anonimowym mężczyzną, który utrzymuje, że w przeszłości przyjaźnił się z Michałem Oksińskim. Rozmówca nie zdecydował się na ujawnienie swoich danych, ale jako dowód dawnej znajomości przedstawił archiwalne nagranie pochodzące według jego słów z tamtego okresu.

Według relacji mężczyzny jego znajomość z Michałem Oksińskim zaczęła się w 2018 roku na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Spędzali wówczas czas w większym gronie rówieśników. Rozmówca zapamiętał go jako osobę małomówną i wycofaną, a szczególną uwagę zwracał zawsze na jego plecak.

„Z plecakiem zawsze chodził, zawsze coś w tym plecaku musiał mieć. A to jakiś nóż, jakaś pałka teleskopowa” – wspomina rozmówca kanału „Kryminopedia”.

Z opowieści dawnego znajomego wynika, że Michał wykazywał duże zainteresowanie bronią i posiadał paralizator, a wolny czas chętnie spędzał na samotnych wyprawach do lasu oraz uprawianiu bushcraftu.

Kraków po krwawej masakrze. Tak dziś wygląda miasto pogrążone w żałobie
Galeria zdjęć 24

Miał rozsyłać drastyczne filmy swoim znajomym

Bardzo duży niepokój budzą wspomnienia dawnego kolegi na temat wiadomości, które Oksiński przesyłał wybranym osobom ze swojego otoczenia.

„Pamiętam, że wysyłał do mojego kolegi jakieś genitalia, coś, jak ktoś się zabija, strzela sobie w głowę albo po prostu filmiki erotyczne. I jego to śmieszyło, i pisał miłych snów” – opowiada mężczyzna.

Rozmówca dodaje, że Michał udostępniał rówieśnikom treści powiązane z postacią Adolfa Hitlera. Mężczyzna podejrzewa, że kolega mógł darzyć dyktatora podziwem, jednak wyraźnie podkreśla, że są to wyłącznie jego osobiste przypuszczenia.

Michał Oksiński groził kolegom śmiercią po alkoholu?

Mężczyzna przywołał w pamięci także incydent, podczas którego znajdujący się pod wpływem alkoholu Michał zagroził grupie znajomych.

„Pamiętam, że wtedy się upił i powiedział do nas, że nas zabije. Wtedy zaczęliśmy się śmiać z niego, że co on w ogóle gada” – relacjonuje dawny znajomy.

W pamięci rozmówcy zapisała się również szarpanina, w trakcie której Oksiński wyjął pałkę teleskopową. Jeden z obecnych tam kolegów zdołał mu ją jednak odebrać, a sam Michał został wówczas pobity i stracił około 200 złotych, które agresor ostatecznie mu później oddał.

Używki w grupie znajomych i urwany kontakt z Michałem Oksińskim

W towarzystwie, w którym obracał się wówczas Oksiński, rzekomo powszechne było sięganie po alkohol, marihuanę, a z czasem także po dopalacze. Choć rozmówca osobiście nigdy nie widział Michała zażywającego te substancje, to ze słyszenia od innych osób wie, że on również miał z nimi kontakt.

W pewnym momencie Oksiński przestał pojawiać się w towarzystwie na okres trzech lub czterech miesięcy, a w okolicach 2020 roku kontakt z nim urwał się całkowicie. Dawny kolega przypomina sobie, że Michał wspomniał jednemu ze znajomych o zmaganiach z depresją, ale nie wiadomo, czy chorobę oficjalnie zdiagnozował u niego lekarz.

Szok po zamachu w Krakowie. Dawny znajomy komentuje zachowanie Oksińskiego

Przez następne lata mężczyzna nie miał żadnych wieści o losach dawnego znajomego, nie wiedział, gdzie pracuje, jak żyje ani z kim się spotyka. Prawdę o tym, że Michał odpowiada za krwawy atak w Krakowie, przekazała mu koleżanka, która najpierw dopytywała o ich dawną relację.

„Powiedziałem, że znam, zadawaliśmy się, ale to było dawno. A ona mówi, że on zabił tych ludzi. Zamarłem” – wspomina mężczyzna.

W obliczu tej tragedii rozmówca zaczął na nowo analizować wydarzenia z przeszłości, jednak stanowczo zaznacza, że nikt nie przewidziałby tak dramatycznego rozwoju wypadków.

„Gdybym wiedział, na pewno bym z nim pogadał. Ale nigdy nie podejrzewałbym, że on coś takiego zrobi i że zostanie terrorystą, i zabije swoich rodziców. Nikt z nas nie podejrzewał takiego czegoś nigdy w życiu” – mówi rozmówca.

WSZYSTKO O ZAMACHU W KRAKOWIE:

"Zagrożenie, o którym wiedzieliśmy”. Były policjant o zamachowcu z Krakowa: Chciał zabić więcej osób
Artur Morański ma piłkarską przeszłość. Bohater z Krakowa 10 lat temu przeżył tam wielki dzień
Autor hitu Turnau "Bracka" był na miejscu zamachu w Krakowie! Sekundy dzieliły go od tragedii
Dezinformacja po tragedii w Krakowie. Zasięgi fałszywek liczone w setkach milionów
Doda komentuje strzelaninę w Krakowie. Piosenkarka ostrzega przed "politycznymi gierkami"
Dostęp do broni w Polsce po tragedii w Krakowie. Łukasz Warzecha ostro o pomysłach rządu
Ewa Drzyzga odwiedziła ofiarę krakowskiej strzelaniny. W szpitalu ledwo powstrzymywała łzy
Krwawe wydarzenia w Krakowie uderzają w hotele. Turyści masowo odwołują przyjazdy
Leżą w dwóch szpitalach. Lekarze połączyli ich przez kamerę. Rozmowa bohaterów z Krakowa wzrusza do łez
Magda Linette wygrała turniej w Indiach i od razu wspomniała o zamachu w Krakowie. Jej słowa obiegły świat
Magda Oksińska zginęła z rąk brata. Miała tylko 21 lat. Tak wspomina ją nauczyciel!
Marianna Stuhr o zamachu w Krakowie. Ujawnia, jak te chwile przeżyła jej mama
Marsz milczenia w Krakowie. Hejnalista zagrał poruszający utwór duetu Simon & Garfunkel!
Michał Oksiński fascynował się sprawcami spektakularnych ataków! Nowe ustalenia po zamachu w Krakowie. TYLKO U NAS
Miesiąc temu wzięli ślub. Dziś Kinga czuwa przy łóżku męża. Tomek osłonił ją przed kulami
Nowe wieści ze szpitala o rannych policjantach z Krakowa. Prezydent ujawnia, co z ich zdrowiem
Powstrzymał zamachowca w Krakowie. To pierwsze słowa jakie powiedział po wybudzeniu ze śpiączki. Martwił się tylko o jedno. TYLKO U NAS
Rodzina lodowych milionerów wykonała niezwykły gest. Na stole pół miliona złotych!
Sekcja zwłok Michała Oksińskiego zakończona. Oto nowe informacje
Sekcja zwłok Michała Oksińskiego. Śledczy zbadają ciało zamachowca z Krakowa
Strzały ledwo ucichły, a oni ruszyli na pomoc! Bohaterowie z Krakowa zostaną uhonorowani
Strzelanina w Krakowie obnażyła problem w policji. Napastnik miał lepszą ochronę niż mundurowi
Synowa Anny Dymnej uczyła Magdę Oksińską. O zamachu w Krakowie: "Dlaczego nikt niczego nie zauważył?"
Tomasz Fornal poruszony zamachem w Krakowie. Siatkarz wskazał na jeden ważny szczegół
Wiadomo, co stało się z końmi postrzelonymi na Rynku Głównym w Krakowie. Właśnie przekazano informacje
Wymowny napis na bloku zamachowca z Krakowa. Po tragedii w Ostrowcu Świętokrzyskim budzi grozę
Zamach w Krakowie i rosyjski wątek. Prokuratura bada, kto mógł inspirować Michała Oksińskiego
Zamach w Krakowie. 51-letni Robert z Rybnika zginął, bo chciał pomóc koledze
Zamachowiec z Krakowa fascynował się seryjnymi mordercami. Kolega z pracy ujawnia prawdę o Michale Oksińskim
Zamachowiec z Krakowa zakładał maskę gazową na lekcjach. Pedagog ujawnia kulisy

ROLKI