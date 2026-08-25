Śmierć 36-letniego Kuby po brutalnym ataku. Policja powołała specgrupę!

Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek na os. Willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Monitoring z miejsca zdarzenia wskazuje, że 36-latek został zaatakowany i pobity przez kilkuosobową grupę. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Zmarł w karetce pogotowia.

Sprawą zajęli się najbardziej doświadczeni policjanci. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalną grupę, w której znaleźli się funkcjonariusze komendy wojewódzkiej i miejskiej, a także Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak przekazała we wtorek, 25 sierpnia małopolska policja, funkcjonariusze ustalili już wszystkie osoby, które miały bezpośrednio uczestniczyć w pobiciu. Trwają poszukiwania ich miejsc pobytu.

W poniedziałek policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy – według ustaleń śledczych – mają związek ze zdarzeniem. Wcześniej zatrzymano i przesłuchano dziewięć innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Wszystkie zostały jednak zwolnione, ponieważ nie znaleziono dowodów wskazujących na ich udział w pobiciu.

W poniedziałek (24 sierpnia) postępowanie przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

36-latek był fanem Hutnika Kraków i członkiem sekcji pięściarskiej. Miał pseudonim „Yankes”.

Sprawa wywołała również reakcję Wisły Kraków. Klub w wydanym oświadczeniu stanowczo potępił wszelkie akty przemocy i agresji. Odniósł się także do pojawiających się w przestrzeni publicznej sugestii dotyczących udziału osób utożsamianych z Wisłą Kraków.

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„Klub zdecydowanie sprzeciwia się automatycznemu łączeniu Wisły Kraków oraz jej społeczności z działaniami konkretnych osób. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem” – podkreślono w oświadczeniu.

Policja apeluje do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przebiegu i zatrzymaniu sprawców, o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numerem 47 83 52 910, numerem alarmowym 112 lub mailowo: [email protected].