Śmierć 36-letniego Kuby po brutalnym ataku. Policja powołała specgrupę!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-25 18:09

Śmierć 36-letniego mężczyzny wstrząsnęła krakowską Nową Hutą. Po brutalnym pobiciu na os. Willowym policja powołała specjalną grupę, której zadaniem jest zatrzymanie wszystkich osób odpowiedzialnych za tragedię. Funkcjonariusze ustalili już, kto brał bezpośredni udział w ataku. Teraz szukają podejrzanych.

Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek na os. Willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Monitoring z miejsca zdarzenia wskazuje, że 36-latek został zaatakowany i pobity przez kilkuosobową grupę. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Zmarł w karetce pogotowia.

Sprawą zajęli się najbardziej doświadczeni policjanci. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalną grupę, w której znaleźli się funkcjonariusze komendy wojewódzkiej i miejskiej, a także Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak przekazała we wtorek, 25 sierpnia małopolska policja, funkcjonariusze ustalili już wszystkie osoby, które miały bezpośrednio uczestniczyć w pobiciu. Trwają poszukiwania ich miejsc pobytu.

W poniedziałek policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy – według ustaleń śledczych – mają związek ze zdarzeniem. Wcześniej zatrzymano i przesłuchano dziewięć innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Wszystkie zostały jednak zwolnione, ponieważ nie znaleziono dowodów wskazujących na ich udział w pobiciu.

W poniedziałek (24 sierpnia) postępowanie przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

36-latek był fanem Hutnika Kraków i członkiem sekcji pięściarskiej. Miał pseudonim „Yankes”.

Sprawa wywołała również reakcję Wisły Kraków. Klub w wydanym oświadczeniu stanowczo potępił wszelkie akty przemocy i agresji. Odniósł się także do pojawiających się w przestrzeni publicznej sugestii dotyczących udziału osób utożsamianych z Wisłą Kraków.

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„Klub zdecydowanie sprzeciwia się automatycznemu łączeniu Wisły Kraków oraz jej społeczności z działaniami konkretnych osób. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem” – podkreślono w oświadczeniu.

Policja apeluje do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego przebiegu i zatrzymaniu sprawców, o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numerem 47 83 52 910, numerem alarmowym 112 lub mailowo: [email protected].

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