Śmierć 36-letniego Kuby w Krakowie. Zapadła decyzja w sprawie młodego podejrzanego!

Do brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny doszło na jednym z osiedli willowych w Krakowie. Zaatakowanego znalazł przypadkowy przechodzień. Mężczyzna był w ciężkim stanie. Pomimo podjętej pomocy medycznej zmarł w karetce.

W związku ze sprawą policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego. Z uwagi na jego wiek sprawą zajmuje się sąd rodzinny.

Jest decyzja sądu w sprawie nieletniego

W środę, 26 sierpnia, sąd rodzinny wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego.

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Sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu – przekazał Zbigniew Zgub, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jednocześnie sąd zdecydował o zwolnieniu nieletniego z Izby Dziecka. Nie zastosowano wobec niego żadnych środków.

Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z Izby Dziecka – dodał rzecznik.

Na razie nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej zatrzymanej osoby.

Policja szuka kolejnych podejrzewanych

Śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia prowadzą małopolscy policjanci. Powołano specjalną grupę śledczych, której zadaniem jest ustalenie wszystkich osób mogących mieć związek z atakiem.

Według nieoficjalnych informacji przekazanych przez Radio Eska, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu mogą przebywać za granicą, na południu Europy. Policja nadal prowadzi działania mające doprowadzić do ich odnalezienia.

Na tym etapie śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz rolę poszczególnych osób.