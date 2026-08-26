Tajemnicza śmierć Jakuba Ch. Ekspert ostrzega przed wojną kiboli

Śmierć Jakuba Ch. była pokazem siły

Dariusz Nowak, były policjant zajmujący się przestępczością stadionową, wskazuje na ukryty wymiar trwającego konfliktu. W wypowiedzi dla „Super Expressu” przekonuje, że starcia pseudokibiców trwały cały czas, pod przykrywką spokoju. Działania takie jak niszczenie mienia czy podpalenia aut często nie trafiały do policyjnych statystyk, ponieważ ofiary milczały.

Według specjalisty, brutalne pobicie Jakuba C., które ostatecznie doprowadziło do jego śmierci, było precyzyjnie przygotowaną egzekucją. Napastnicy działali w sposób zorganizowany, chcąc udowodnić swoją dominację w brutalnym świecie krakowskich chuliganów.

Sonda Czy państwo umiejętnie walczy z problemem pseudokibiców? Tak Nie, o czym świadczy powyższy przykład Trudno powiedzieć, bo za ten problem odpowiadają nie tylko organy państwowe

– Przecież zaatakowano lidera kibiców Hutnika, znaną postać. Został on celowo wybrany na cel ataku. Można to traktować jako manifest siły ze strony sprawców, wypowiedzenie wojny – dodaje Nowak.

Ekspert przewiduje najgorszy scenariusz: jeśli organy ścigania błyskawicznie nie ustalą sprawców, w stolicy Małopolski może dojść do eskalacji przemocy. Środowisko przestępcze prawdopodobnie rozpocznie własne, krwawe porachunki, nie czekając na wymiar sprawiedliwości.

Młodzi kibole chcą przejąć władzę w Krakowie

Sytuacja w przestępczym podziemiu Krakowa zmienia się dynamicznie. Jak zauważa ekspert, upadek dawnych liderów związanych ze starą ekipą Wisły, którzy zarabiali fortuny na handlu ogromnymi ilościami narkotyków, stworzył miejsce dla nowego pokolenia. Młodzi bandyci, wcześniej ignorowani i traktowani z pobłażaniem przez starszych kolegów, postanowili wykorzystać ten moment.

Młoda generacja chuliganów pragnie zaistnieć na przestępczej mapie miasta. Formując nową strukturę, postanowili wrócić do najbardziej brutalnych metod, obejmujących uliczne bitwy i zorganizowane zasadzki. To właśnie chęć zaimponowania innym była głównym motywem ich działań.

– Doszli do wniosku, że są na tyle silni, że mogą zaistnieć. W przypadku pobicia „Yankesa” nie chodziło o finanse, ale o manifestacje siły: uderzyć w kogoś kto jest znany, żeby podnieść swoją reputację – mówi były policjant.

Nieletni wśród zatrzymanych w sprawie śmierci Jakuba Ch.

Dziennikarze „Super Expressu” nieoficjalnie donoszą, że jeden z dwóch ujętych podejrzanych to osoba poniżej osiemnastego roku życia. Procedura wymaga, by jego przesłuchanie z udziałem prokuratora, zaplanowane na środę 26 sierpnia, odbyło się w obecności opiekuna prawnego. Śledczy zidentyfikowali już całą pięcioosobową grupę, jednak trzech domniemanych sprawców zdołało uciec na południe Europy.

Dramat rozegrał się w nocy z 20 na 21 sierpnia na nowohuckim Osiedlu Willowym. 36-letni Jakub Ch. został tam brutalnie skatowany przez kilkuosobową bojówkę. Poważnie rannym zaopiekował się przechodzień, który wezwał pomoc medyczną, ale obrażenia były zbyt rozległe i mężczyzna zmarł.

Uroczystości pogrzebowe ofiary, kibica Hutnika Kraków, miały miejsce 25 sierpnia. Służby śledcze od samego początku zakładają, że morderstwo ma podłoże kibolskie, choć formalnie trwają jeszcze czynności mające na celu ustalenie dokładnego motywu tego brutalnego ataku.