Decyzją prezydenta Aleksandra Miszalskiego rozpocznie się audyt placu budowy trasy do Mistrzejowic, co jest bezpośrednim następstwem tragicznego potrącenia rowerzystki w dniu 3 marca.

Celem inspekcji jest sprawdzenie stanu zabezpieczeń oraz zasadności tymczasowej organizacji ruchu, a w razie potrzeby wdrożenie nowych środków ochrony uczestników ruchu.

Wstępne ustalenia wskazują, że ciężarówka nie należała do wykonawcy robót, a sam wypadek nie miał bezpośredniego związku z toczącymi się pracami.

Śmierć rowerzystki w Krakowie. Reakcja władz miasta

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 3 marca. W sąsiedztwie realizowanej inwestycji tramwajowej KST IV do Mistrzejowic życie straciła rowerzystka, która wpadła pod samochód ciężarowy. Aleksander Miszalski natychmiast zarządził szczegółową kontrolę terenu budowy oraz zasad poruszania się wprowadzonych w tej okolicy. Głównym zadaniem urzędników jest teraz weryfikacja skuteczności obecnych zabezpieczeń i ustalenie możliwości uniknięcia podobnych wypadków. Służby miejskie ocenią, czy niezbędne będzie wdrożenie dodatkowych mechanizmów, które w przyszłości wyeliminują ryzyko tak tragicznych sytuacji.

Swoje czynności podjęli również inspektorzy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, tuż po otrzymaniu wieści o wypadku, zwrócili się oni do firmy realizującej inwestycję o bezzwłoczne wyjaśnienie okoliczności zajścia. Kluczową kwestią było ustalenie, czy prowadzone prace budowlane miały jakikolwiek wpływ na potrącenie kobiety.

Ustalenia policji w sprawie tragedii w Mistrzejowicach

Aktualnie przekazane dane sugerują, że wypadek miał miejsce w ramach standardowego ruchu ulicznego i nie wiązał się bezpośrednio z robotami budowlanymi. Ustalono ponadto, że uczestniczący w zdarzeniu pojazd ciężarowy nie stanowił własności wykonawcy nowej linii tramwajowej. Oznacza to, że kobieta została potrącona przez zewnętrzną ciężarówkę, która przemieszczała się drogą publiczną objętą zmienioną organizacją ruchu.

Mimo tych wstępnych informacji prezydent Miszalski podtrzymał swoje zarządzenie dotyczące przeprowadzenia audytu. Wnioski z kontroli mogą okazać się decydujące dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko w tym miejscu, ale również na innych placach budowy w Krakowie. Okolicznościami śmierci rowerzystki zajmuje się obecnie policja, która prowadzi szczegółowe śledztwo wyjaśniające przyczyny tej tragedii.

