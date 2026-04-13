Śmiertelny wypadek kolejowy pod Krakowem. Nie żyje 19-latek

Skład Polregio najechał na 19-latka ze Śląska w miejscowości Niegoszowice, co zakończyło się śmiercią pieszego.

Poszkodowany przebywał w niedozwolonej strefie. Prowadzący pociąg nie był pod wpływem alkoholu, a 37 pasażerów wyszło ze zdarzenia bez szwanku.

Tragedia wywołała spore opóźnienia i zmiany na kolei. Pociągi IC "ODRA" oraz "WARMIA" pojechały inną trasą, a kurs EIP z Trzebini do Krakowa Głównego został anulowany.

Tragedia w Niegoszowicach. Pociąg śmiertelnie potrącił 19-latka

Wielki dramat rozegrał się w niedzielny wieczór, 12 kwietnia, w okolicach godziny 21:45. Na fragmencie trasy łączącej Krzeszowice z Zabierzowem, w miejscowości Niegoszowice, maszyna przewoźnika Polregio jadąca z Wolbromia w kierunku stacji Kraków Główny najechała na człowieka. Jak poinformowała st. asp. Katarzyna Boroń reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Krakowie, w wyniku odniesionych obrażeń zginął 19-latek pochodzący z województwa śląskiego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w momencie wypadku nastolatek przebywał w miejscu niedozwolonym. Badanie alkomatem wykazało, że maszynista kierujący pociągiem był trzeźwy. Wewnątrz składu znajdowało się 37 podróżnych, z których żaden nie odniósł obrażeń. Aby umożliwić im dalszą drogę, na miejsce podstawiono zastępczy autobus. Wypadek w Niegoszowicach wpłynął także na ruch innych pociągów, wywołując następujące utrudnienia:

Skład IC nr 55 (73004/5) "ODRA" jadący z Berlin Hbf do stacji Kraków Główny musiał zmienić trasę i pojechał objazdem od Mysłowic do Krakowa Głównego.

Pociąg IC nr 5320/1 "WARMIA" kursujący z Olsztyna Głównego na dworzec Kraków Główny został skierowany na drogę okrężną między Włoszczową Północ a Krakowem Głównym.

Połączenie EIP nr 5310/1 z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego odwołano na odcinku od Trzebini do stacji docelowej. Pasażerom zaoferowano przesiadkę do pociągu IC nr 8302/3 "CHEŁMOŃSKI", który jechał ze Świnoujścia do Krakowa Głównego.

Telefony zaufania. Gdzie dzwonić w trudnych chwilach?

Każda osoba zmagająca się z silnym kryzysem emocjonalnym lub myślami rezygnacyjnymi może liczyć na profesjonalne wsparcie. O pomoc warto prosić wykwalifikowanych psychologów i specjalistów dyżurujących pod specjalnymi numerami telefonicznymi:

116 111 – darmowa linia wsparcia dla dzieci i młodzieży

116 123 – darmowa linia zaufania przeznaczona dla dorosłych

800 121 212 – infolinia Rzecznika Praw Dziecka

800 108 108 – telefon dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich

800 111 123 – program Tumbo Pomaga, wspierający osierocone dzieci i nastolatków

Serwis internetowy pokonackryzys.pl

Pamiętaj, że w przypadku natychmiastowego zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie wybrać numer alarmowy 112.

