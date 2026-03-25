W Tatrach i Zakopanem prognozowane są intensywne opady śniegu, które mogą wynieść od 10-20 cm na Podhalu do ponad 30 cm w wyższych partiach Tatr.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW obowiązuje dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego od czwartku do piątku.

Za załamanie pogody odpowiada niż genueński; po opadach śniegu może pogorszyć się sytuacja lawinowa, obecnie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Gwałtowny powrót zimy na Podhale. Spadnie nawet 30 cm śniegu

Według informacji przekazanych przez dyżurnego synoptyka IMGW, Michała Kowalczuka, intensywne opady śniegu spodziewane są przede wszystkim na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza. Alert pogodowy, wydany dla powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego, będzie obowiązywał od czwartku do piątku (26/27 marca). Niestety, prognozy na kolejne dni również nie napawają optymizmem – synoptycy zapowiadają dalsze opady białego puchu, co może prowadzić do znacznego przyrostu pokrywy śnieżnej w całym regionie.

Na Podhalu przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 20 centymetrów. Jednakże, w wyższych partiach Tatr sytuacja będzie znacznie bardziej dynamiczna – suma opadów może przekroczyć nawet 30 centymetrów świeżego śniegu.

Temperatury również nie będą rozpieszczać. W Zakopanem maksymalna temperatura osiągnie około 1 stopnia Celsjusza, natomiast na szczytach Tatr spadnie do około minus 5 stopni Celsjusza. Takie warunki sprzyjają utrzymywaniu się śniegu i mogą przyczynić się do powstawania gołoledzi na drogach, co z pewnością utrudni komunikację.

Niż genueński – sprawca powrotu zimy?

Synoptycy wskazują, że za nagłe załamanie pogody odpowiada niż genueński, który formuje się nad południem Europy. Jak informuje IMGW, już w środę powstanie ośrodek niżowy, który będzie rozszerzał swój zasięg. Małopolska znajdzie się na północnych obrzeżach zatoki niżowej, w strefie falującego frontu atmosferycznego. To właśnie ten układ baryczny jest przyczyną intensywnych opadów śniegu i spadku temperatur.

W związku z prognozowanymi opadami, w Tatrach obowiązuje obecnie pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oceniają, że pokrywa śnieżna jest na ogół dość stabilna. Jednakże, po zapowiadanych intensywnych opadach, sytuacja lawinowa może się znacząco pogorszyć. Turyści planujący wyprawy w wyższe partie gór powinni zachować szczególną ostrożność i śledzić komunikaty TOPR.

IMGW podkreśla, że ze względu na dynamiczny charakter zjawisk atmosferycznych, ostrzeżenie pogodowe może być aktualizowane. Warto zatem na bieżąco sprawdzać najnowsze prognozy i dostosować swoje plany do panujących warunków. Nagłe zmiany pogody w górach są powszechne, a bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem.

