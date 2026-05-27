Spacer po krakowskim Kazimierzu. Przewodniczka podpowiada, co warto zobaczyć w tej dzielnicy

Jakie zabytki chrześcijańskie warto zobaczyć na Kazimierzu? Skałka to punkt obowiązkowy

Zwiedzanie krakowskiego Kazimierza najlepiej zacząć od miejsc o ogromnym znaczeniu historycznym i religijnym. Jednym z nich jest Skałka, czyli kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika. To miejsce zajmuje w hierarchii krakowskich świątyń drugie miejsce zaraz po Wawelu. To właśnie tutaj, według przekazów, doszło do tragicznego konfliktu między królem Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem, który zakończył się śmiercią duchownego. Odwiedzający mogą zobaczyć tam pień ołtarza, na którym miała zostać przelana krew świętego, oraz sadzawkę o charakterystycznym, siarkowym zapachu wody, której przypisuje się właściwości lecznicze.

Najważniejsza legenda chrześcijańska dotyczy świętego Stanisława, bowiem mówi, że kiedy jego ciało zostało poćwiartowane przez żołnierzy króla Bolesława Śmiałego, po trzech dniach zrosło się w całość. I tego ciała pilnowały cztery orły, więc zarówno przy jego ołtarzu, jak i przy sadzawce, jak macie Państwo dobre oczy, to wypatrzycie sylwetki czterech orłów. Jest jeszcze legenda, która mówi, że palec świętego został połknięty przez rybę, ale zaczęła świecić nieziemskim blaskiem, więc szybko go znaleziono - powiedziała Monika Chyla, licencjonowana przewodniczka po Krakowie.

Kolejnym ważnym punktem na trasie chrześcijańskiej jest kościół Bożego Ciała. Jego powstanie wiąże się z ciekawą historią o skradzionej monstrancji, którą złodzieje porzucili na bagnach, myśląc, że nie jest wykonana z cennych kruszców. Gdy mieszkańcy ruszyli na poszukiwania, nad bagnem pojawiła się niezwykła jasność, co uznano za znak od Boga. Na liście zabytków nie może zabraknąć również kościoła św. Małgorzaty i Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie znajdują się relikwie świętej Rity oraz najstarsza drewniana dzwonnica w mieście.

Synagogi i ulica Szeroka to serce dawnego miasta żydowskiego. Co kryje ta część Krakowa?

Przechodząc do żydowskiej części Kazimierza, trafiamy na ulicę Szeroką, która od wieków pełni funkcję rynku tej dzielnicy. To tutaj koncentruje się życie kulturalne, w tym słynny Festiwal Kultury Żydowskiej. W czasach średniowiecza przy tej jednej ulicy działało aż pięć synagog. Obecnie turyści mogą odwiedzić między innymi synagogę Remu, która jako jedyna na Kazimierzu jest stale aktywna religijnie, oraz synagogę Starą, będącą najstarszym tego typu obiektem w Polsce, pełniącą dziś funkcję muzeum.

Szlak turystyczny po Kazimierzu możemy zacząć albo od Skałki [...] albo od drugiej strony, czyli od ulicy Szerokiej, ulicy, która nas już wprowadza w klimat, atmosferę żydowskiego miasta, bo trzeba pamiętać, że Kraków ma swój zakątek w postaci dzielnicy Kazimierza, gdzie możemy znaleźć perełki chrześcijańskie, takie jak cztery katolickie kościoły, jak i całą enklawę opowiającą o życiu żydowskich krakowian. [...] Nie dlatego, że tutaj Żydzi mieszkali, bo mieszkali w całej Europie, tylko dlatego, że na krakowskim Kazimierzu mieszkali w zgodzie i w harmonii z katolikami i to było takie unikalne na całą Europę - mówiła Monika Chyla w rozmowie z Dominiką Baraniec na antenie Radia ESKA.

Oprócz synagogi Remu warto zwrócić uwagę na synagogę Tempel, która zachwyca pięknymi witrażami i unikalną architekturą nawiązującą do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Na trasie spaceru znajdują się również synagoga Wysoka oraz synagoga Kupa. Każdy z tych obiektów opowiada inną część historii krakowskich Żydów i pozwala lepiej zrozumieć ich dawne życie codzienne oraz tradycje, które przetrwały w tej dzielnicy do dziś.

Ile trwa zwiedzanie Kazimierza i co warto zjeść po drodze? Legendy i zapiekanki na Placu Nowym

Czas potrzebny na przejście całego szlaku zależy od tego, jak bardzo szczegółowo chcemy poznać każde z miejsc. Szybki spacer, który pozwoli zobaczyć najważniejsze punkty „w pigułce”, zajmuje około 3 godzin. Jeśli jednak planujemy wejść do wnętrz synagog, zwiedzić najstarszy żydowski cmentarz czy dokładnie obejrzeć zabytkowe kościoły, warto zarezerwować sobie dodatkowe 2 godziny. Spacer to także okazja do poznania specyficznego żydowskiego humoru oraz licznych legend, takich jak ta o weselu, które zostało pochłonięte przez ziemię, bo goście bawili się hucznie mimo rozpoczęcia szabatu.

Żeby przejść Kazimierz w pigułce wystarczą trzy godziny, ale żeby już wejść do synagogi Remu i zwiedzić najstarszy w Polsce cmentarz, albo wejść do synagogi Tempel i popodziwiać nie tylko przepiękne witraże, ale Aron ha-kodesz w kształcie Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, to zyskujemy do zwiedzania kolejne dwie godziny. Bardzo zachęcałabym przejść się na Plac Nowy, na Plac Żydowski i skosztować kazimierskich zapiekanek, dzisiejszego symbolu Kazimierza - wyjaśniła przewodniczka.

Obowiązkowym punktem każdej wycieczki po Kazimierzu jest wizyta na Placu Nowym, nazywanym też Placem Żydowskim. To właśnie tam znajdują się słynne okrąglaki, w których serwowane są kultowe kazimierskie zapiekanki. Stały się one nieoficjalnym symbolem dzielnicy i są idealnym posiłkiem podczas przerwy w zwiedzaniu. Można tam również poczuć klimat współczesnego Kazimierza, który z jednej strony pielęgnuje pamięć o przeszłości, a z drugiej tętni życiem dzięki licznym knajpkom i restauracjom odwiedzanym przez mieszkańców oraz turystów z całego świata.