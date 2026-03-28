Speedway Kraków zaprezentował drużynę na sezon 2026

27 marca sala Nowohuckiego Centrum Kultury wypełniła się niemal po brzegi. Na scenie zaprezentowano zawodników, sztab szkoleniowy i władze nowohuckiego klubu. Można było poznać nowe twarze, porozmawiać z żużlowcami czy zrobić wspólne zdjęcie.

W piątek oficjalnie poinformowano, też o podpisaniu długo wyczekiwanej umowy między klubem i miastem na korzystanie ze stadionu przy ul. Odmogile. Bez niego klub nie mógłby startować w lidze.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nie musimy się wyprowadzać z Krakowa. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Józefowi Pilchowi, miejskim radnym i przede wszystkim Prezydentowi Krakowa i jego zastępcom, którzy nam w tym pomogli. Było sporo nerwów i nieprzespanych nocy ale cieszymy się, że się udało i zapraszamy na trybuny - mówił prezes Zarządu Speedway Kraków Mikołaj Frankiewicz.

Krakowianie są jednym z faworytów do awansu do Metalkas 2. Ekstraligi. W klubie nie ukrywają, że właśnie to jest celem na sezon 2026. Wszystko zweryfikuje jednak tor.

- Każdy, kto staje przed taśmą startową staje po to, żeby wygrać. Mamy drużynę silnych zawodników również takich, którzy ścigali się z powodzeniem w wyższej klasie rozgrywkowej co powinno być dodatkowym atutem. To będzie trudny sezon, ale musimy się skoncentrować i w końcu włączyć się do walki o najwyższe cele - przekonywał trener krakowian Adam Weigel.

W drużynie na sezon 2026b pozostają Jesse Mustonen, Richard Lawson, a także nowy kapitan zespołu Dawid Rempała. Do klubu dołączyli Duńczyk Nicolai Klindt, Ukraińcy : Marko Lewiszyn i Stanisław Melnyczuk oraz Australijczyk Michael West. Najnowszym nabytkiem został Kacper Łobodziński wychowanek GKM Grudziądz.

Nadal nie upadł też temat transferu Nickiego Pedersena. Trzykrotny mistrz świata związał się z krakowskim klubem kontraktem "warszawskim" (bez aneksu finansowego). Cały czas trwają poszukiwania sponsora, jeśli znajdą się środki na spełnienie oczekiwań Duńczyka ten będzie mógł wystartować w lidze.

W Lany Poniedziałek (6.04) żużlowcy zapraszają kibiców na darmowy sparing z duńskim SK Slangerup. Sezon zainaugurują 12 kwietnia meczem z Kolejarzem Opole.

Kadra Speedway Kraków na sezon 2026

Dawid Rempała (U24) - kapitan

Kacper Łobodziński (U24)

Stanislaw Mielniczuk (Ukraina)

Marko Lewiszyn (Ukraina)

Nicolai Klindt (Dania)

Richard Lawson (Wielka Brytania)

Jesse Mustonen (Finlandia)

Michael West (Australia)

Miłosz Duda (U21)

Maksym Zientara (U21)

Jakub Juda (U21)

Filip Bęczkowski (U21)

*Nicki Pedersen (Dania) - kontrakt "warszawski"