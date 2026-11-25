Propozycja Komitetu „S7 dla Mieszkańców” w liczbach:

49,0–60,7 km – długość nowej trasy S7 od węzła Kraków Bieżanów (A4) do zakopianki w rejonie Lubnia

3–9 – liczba budynków przewidzianych do wyburzenia na całej trasie S7

11,2–11,6 mld zł – szacowany koszt budowy samej trasy S7

14 dróg / 224,5–236,2 km – cała projektowana sieć komunikacyjna (S7 oraz 13 dróg towarzyszących) o łącznym szacowanym koszcie ok. 36,8–37,2 mld zł

Autor: Komitet „S7 dla Mieszkańców"/ Archiwum prywatne Koncepcja Komitetu S7 dla Mieszkańców: nowa S7 (główna oś od A4 do zakopianki pod Lubniem) i 13 dróg towarzyszących – obwodnice, łączniki i korekty istniejących dróg. Mapa przedstawia korytarze, a nie projekt budowlany.

O przebiegu trasy i odciążeniu A4

„Droga, którą chcemy zaproponować, w naszej ocenie powinna przebiegać z węzła Bieżanów bezpośrednio na południe. Chodzi o to, aby nie korkować A4, które w tym momencie już dzisiaj bardzo mocno stoi z każdej strony. Natomiast nie powinna ta droga kierować się bezpośrednio do Myślenic” - mówi Michał Ślusarczyk z Komitetu „S7 dla Mieszkańców”

„Nasza propozycja jest taka, żeby dobudować całą sieć dróg, które tę drogę będą zasilać i tę drogę będą uwalniać. Chodzi o to, żeby z tego terenu wyciągnąć jak najwięcej z jak najmniejszą szkodą dla ludzi, dla rozwoju biznesu i dla mieszkańców” - dodaje Arkadiusz Śnieżek z Komitetu „S7 dla Mieszkańców”.

Zbudowanie wariantu między Myślenicami a Krakowem w korytarzu, który dzisiaj przepycha na siłę dyrekcja, nie spowoduje tego, że ten wariant, o którym mówimy, nie będzie musiał powstać później. I tak naprawdę zamiast jednej inwestycji będą trzeba dwie inwestycje, bo i tak jest nieuniknione połączenie Nowego Sącza z Krakowem, a fragment tego wariantu, który zaproponowaliśmy, łączył już dzisiaj daleko idącą inwestycję w przód, która miałaby połączyć Kraków z Nowym Sączem w sposób taki, który pozwoli na rozwój biznesu zarówno dla Krakowa, jak i dla rejonu Nowego Sącza” - zaznacza Michał Ślusarczyk.

O wyburzeniach, kosztach i ukrytych wydatkach

Zdaniem autorów opracowania dłuższy, wschodni przebieg okaże się w przeliczeniu na kilometr tańszy niż krótki, górski odcinek wymagający drążenia tuneli. Komitet zwraca też uwagę na pomijane w oficjalnych szacunkach koszty przebudowy samej autostrady A4 (m.in. wiaduktów i węzłów), bez której wpięcie nowych wariantów GDDKiA nie będzie możliwe.

„Jeżeli zaprojektujemy drogę dłuższą, ale ze znacznie mniejszą liczbą wyburzeń i tuneli, to na kilometr wychodzi dużo mniejszy nakład niż dla inwestycji krótkiej w terenie górzystym” - wyliczają autorzy opracowania.

„Nie chcemy ludziom burzyć domów. Skupiliśmy się na tym, żeby nie wyburzać ich 200–300, tylko 10 procent z tego wolumenu, albo nawet mniej” - podkreślają.

„Zaczynamy od ludzi”

Zdaniem Komitetu według modelu po realizacji całej koncepcji liczba mieszkańców obszaru analizy oddalonych o ponad 6 km od autostrady, drogi ekspresowej lub drogi głównej ruchu przyspieszonego spada z około 311 tys. do około 129 tys. (czyli o 59 proc.).

Autor: Komitet „S7 dla Mieszkańców"/ Archiwum prywatne Stan dzisiejszy: kolor – droga A, S lub GP, do której mieszkańcy mają najbliżej; im ciemniej, tym dalej.

Autor: Komitet „S7 dla Mieszkańców"/ Archiwum prywatne Po zbudowaniu S7 i dróg towarzyszących – ta sama skala. Liczba mieszkańców to szacunek modelu (zamieszkane kwadraty 100 × 100 m i budynki mieszkalne), odległość liczona w linii prostej. Wynik pokazuje kierunek i skalę zmiany, a nie dokładny czas dojazdu.

S7 jako kręgosłup dróg lokalnych

Koncepcja zakłada, że trasa S7 będzie kręgosłupem dla 13 dróg lokalnych i regionalnych – w tym połączeń na Nowy Sącz i Dobczyce, obwodnic Myślenic i Wieliczki oraz przedłużenia DK52. Przedstawiciele Komitetu „S7 dla Mieszkańców” krytykują kumulowanie w jednym miejscu zmodernizowanej zakopianki (DK7), linii kolejowej i nowej ekspresówki, wskazując też na kwestie obronności oraz ochronę terenów osuwiskowych i ujęć wody.

„To nie ma być tylko droga tranzytowa dla przyjezdnych z Warszawy, którzy jadą do Zakopanego. Ta droga ma służyć mieszkańcom, więc obudowujemy ją w logiczną infrastrukturę” – zaznaczają pomysłodawcy.

„Dwie drogi o zbliżonych parametrach w odległości 10 km od siebie są też problematyczne w razie konfliktu zbrojnego i konieczności ewakuacji” – zauważają.

Apel do GDDKiA

Autorzy koncepcji oceniają, że sama dyrekcja dostrzega wady swoich wariantów, ale jest związana poleceniem z Ministerstwa Infrastruktury. Komitet apeluje o spójne planowanie na szczeblu państwowym i szybką rezerwację korytarza, zanim tereny te zostaną zabudowane.

„Trwanie przez kolejne lata w nicości, czyli brak wariantu, też nie jest korzystny, ponieważ ponosimy wszyscy koszty tego. Nie można zaplanować inwestycji, na tym wariancie zaraz powstaną nowe bloki i za kilka lat znowu będzie płacz, że ktoś postawił nowe domy i trzeba je zburzyć” - mówią.

Kiedy warianty GDDKiA?

Oficjalne propozycje przebiegu nowej trasy S7 – trzy lub cztery warianty – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zaprezentować już 11 grudnia.