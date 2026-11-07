Koszmar w Krakowie. Dwie osoby nie żują, wiele jest rannych. Pilny apel policji

Na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Są ofiary śmiertelne i osoby ranne. Służby apelują do ludzi o schronienie się w bezpiecznym miejscu. Z pierwszych ustaleń wynika, że zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu pracuje mnóstwo policjantów. Nie wiadomo, ilu było sprawców i czy udało się ich złapać. Policja zablokowała centrum miasta. - Możemy potwierdzić, że na miejsce byli wezwani w trybie pilnym policjanci. Nic więcej w tej chwili nie mogę przekazać - powiedział nam oficer prasowy kom. Piotr Szpiech.

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