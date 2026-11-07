Koszmar w Krakowie. Dwie osoby nie żują, wiele jest rannych. Pilny apel policji

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-07 15:40

Dramat w centrum Krakowa. W rejonie Rynku Głównego wybuchła strzelanina. Przy ulicy Sławkowskiej ktoś otworzył ogień do przechodniów z wnętrza auta osobowego, raniąc wiele osób.

Na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Są ofiary śmiertelne i osoby ranne. Służby apelują do ludzi o schronienie się w bezpiecznym miejscu. Z pierwszych ustaleń wynika, że zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu pracuje mnóstwo policjantów. Nie wiadomo, ilu było sprawców i czy udało się ich złapać. Policja zablokowała centrum miasta. - Możemy potwierdzić, że na miejsce byli wezwani w trybie pilnym policjanci. Nic więcej w tej chwili nie mogę przekazać - powiedział nam oficer prasowy kom. Piotr Szpiech.

Ten artykuł będzie aktualizowany.

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