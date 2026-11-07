Strzelanina w Krakowie na Rynku Głównym. Nie żyją dwie osoby, służby wydały pilny apel

Atak na Rynku Głównym w Krakowie. Służby ratunkowe apelują do mieszkańców

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, krótko po godzinie 15. Rzecznik małopolskiej straży pożarnej Hubert Ciepły przekazał, że sprawca jechał autem od ulicy Sławkowskiej w stronę Rynku Głównego. W pewnej chwili z wnętrza samochodu padły strzały wymierzone w przypadkowych przechodniów, którzy znajdowali się w pobliżu.

Ścisłe centrum Krakowa błyskawicznie wypełniło się zespołami ratunkowymi. Bezpośrednio na płycie Rynku Głównego posadzono śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z ustaleń rozgłośni RMF FM wynika, że podczas zdarzenia ucierpiały także miejski tramwaj oraz witryna jednego ze sklepów znajdujących się w okolicy.

Ratownicy zwrócili się z bardzo ważnym wezwaniem do przebywających w mieście turystów oraz samych mieszkańców.

„Strażacy apelują, żeby ludzie przebywający w okolicach Rynku schowali się w bezpieczne miejsce” – przekazało RMF FM.

Przedstawiciele straży pożarnej poprosili ponadto o całkowite unikanie okolic Rynku Głównego, aby nie blokować prowadzonej tam akcji ratunkowej.

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Rzecznik małopolskich strażaków kpt. Hubert Ciepły poinformował Polską Agencję Prasową o tragicznym bilansie tego zdarzenia. W wyniku oddanych strzałów śmierć poniosły dwie osoby, natomiast dziesięć kolejnych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, odniosło obrażenia.

Z ostatnich doniesień przekazanych PAP przez funkcjonariuszy policji wynika, że odpowiedzialny za ten atak napastnik został już ujęty przez mundurowych.

W miejscu ataku wciąż pracują liczne służby, które będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności tej tragedii.